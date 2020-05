Wenn Nachbarn nerven : Die Herrin des Hauses

Seien Sie nicht zu laut, machen Sie nicht zu viel Müll! In dem Gebäude, in dem unser Autor lebt, hat eine Mieterin die Rolle des Hauswarts für sich entdeckt – spätestens, seitdem es für die Bewohner eine eigene App gibt.

Bei Facebook habe ich mich abgemeldet, die Trolle auf Twitter zurückgelassen. Selbst das Instagram-Konto ist gelöscht. Soziale Netzwerke, finde ich, sind ein bisschen wie Atomenergie – gut gedacht, aber in der Praxis öfter mal unangenehm. Deshalb habe ich Anfang des Jahres entschieden, fast alle Konten zu löschen. Nur eine App konnte ich unmöglich vom Telefon entfernen: das kleine soziale Netzwerk nur für die Bewohner des Mietshauses, in dem ich seit zweieinhalb Jahren lebe. Das ist kein Witz, diese App gibt es wirklich. Ein Softwareunternehmen bietet sie für Hausverwaltungen an, und bei uns im Gebäude hielten sie das für eine großartige Idee. Jeder Mieter hat dort ein eigenes Profil und kann angeben, was er bei Bedarf für andere machen kann – Blumen gießen, einkaufen gehen oder eben Werkzeug verleihen. Und für alles Zwischenmenschliche gibt es eine öffentliche Pinnwand und einen privaten Messenger – ein bisschen wie Facebook, bloß eben für einen kleinen Kreis von Nutzern.

Diese App führt dazu, dass man seine Nachbarn recht gut kennenlernt, ohne dabei stundenlang mit ihnen im Flur herumzustehen. Was in einigen Fällen sicher gut ist und in vielen jammerschade. Jedenfalls offenbart die App Eigenschaften, die man manchen Menschen niemals zugetraut hätte. Zum Beispiel gibt es da eine Nachbarin, ein paar Stockwerke über uns. Eine sympathische Frau, meist sehr geschmackvoll gekleidet, nennen wir sie Clementine Walter. In Wirklichkeit heißt sie natürlich anders. Jedenfalls wirkt Frau Walter immer sehr professionell. Ich weiß nicht, was sie beruflich tut – ich tippe auf Bank –, aber es muss etwas mit Kundenkontakt sein, denn wenn ich sie im Foyer treffe oder mit ihr im Aufzug stehe, versprüht sie eine Form der distanzierten Freundlichkeit. In der Haus-App ist Frau Walter sehr aktiv, tritt dort aber etwas weniger verbindlich auf. Denn Clementine Walter, das habe ich nach wenigen Wochen im Haus gelernt, ist nicht nur eine Mieterin wie alle anderen. Sie ist der Hauswart – und stets darauf bedacht, dass alle sich an die Regeln halten.

Unter dem nüchternen Betreff „Bohrlärm“ wandte sie sich kürzlich wieder an die versammelte Nachbarschaft, per Pinnwand. Irgendwer im Haus bohrte. In dieser Lage verzichtet der Hauswart auf Höflichkeiten und kommt gleich zur Sache: „Hören Sie gefälligst auf zu bohren!“, schreibt sie. „Es ist Mittagsruhe.“ Seit Beginn des Corona-Ausbruchs arbeitet sie offenbar im Homeoffice. „Ich versuche Telefon- und Videokonferenzen schon extra in die Mittagspause zu legen, um eben nicht von Hobbyheimwerkern gestört zu werden.“ Dafür erfährt sie viel Zuspruch, ein Mieter kommentiert: „Danke, Clementine.“

Und dann ist da natürlich die Musik. Ich frage mich ja schon länger, was Clementine Walter wohl gerne zur Entspannung hört; der Klassiktyp ist sie vermutlich nicht, und ich glaube, für quirligen Jazz ist sie meist zu aufgekratzt. Massentaugliche Loungemusik könnte zu ihr passen. „Musik ist grundsätzlich schön“, konstatierte Frau Walter kürzlich in einer Mitteilung, adressiert an unbekannt. „Aber bitte auf Zimmerlautstärke. Sowohl gestern als auch jetzt gerade lassen Sie mich unfreiwillig daran teilhaben.“ Dazu gibt es Applaus, von einem Paar, das einen gemeinsamen Account betreibt. Es schreibt: „Und bitte dran denken, dass Bass auch in anderen Wohnungen wahrzunehmen ist.“

Die regelmäßigen Mahnungen des Hauswarts, sich „gefälligst“ an die Hausordnung zu halten, führen allerdings nie zum offen ausgetragenen Konflikt. Ich finde das ein bisschen schade. Nicht nur, weil es grundsätzlich besser ist, miteinander zu sprechen statt übereinander. Vor allem würde ich zu gerne sehen, was passiert, wenn sich jemand aus dem Haus couragiert der vom Hauswart angeprangerten Missetat bezichtigt.