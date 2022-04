Manche körperlichen Makel sind zwar klein, aber sie nerven trotzdem. Bei Elisabeth Graf war es die Nase, genauer die knollige Spitze. Graf, die eigentlich anders heißt, ist ausgebildete Tänzerin und arbeitet als Model. Sie sagt: „Ich liebe das Spiel mit der Kamera.“

Früher, mit Anfang 20, lebte sie ein paar Monate in Mailand, dann in Bangkok und in Berlin. Es war ein Leben aus dem Koffer. Sie mochte das, kein Tag glich dem anderen, jeder Job war eine neue Überraschung. Heute ist Graf Mutter zweier schulpflichtiger Kinder. Ihr Leben ist ruhiger geworden. Aber auch 20 Jahre später ist sie weiterhin als Model gut gebucht. Wie zu Beginn der Karriere loben ihre Kunden ihre positive Ausstrahlung, das ebenmäßige Gesicht. Die Fotos retuschierten sie trotzdem immer wieder. „Wenn ich meine Bilder später in Magazinen oder auf Plakaten sah, ärgerte ich mich“, sagt Graf. „Meine Nase wurde immer bearbeitet.“ Also wünschte sie sich, dass das ein Ende hat, dass ihre Nase mit ihren Gesichtszügen harmoniert.