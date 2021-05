Kuckuckskinder : Mein Vater, der Fremde

Aktualisiert am

Kinder, die aus einem heimlichen Seitensprung hervorgehen, leiden darunter oft noch als Erwachsene. So ist es auch bei Sofie und Tobias.

Sofie will nicht erkannt werden. Ihre Halbgeschwister wissen bis heute nicht von ihr. Bild: Ditfurth, Philipp von

Jedes Mal, wenn Sofie mit ihrem Vater telefoniert, bittet er sie um dasselbe: bloß nichts seiner Frau zu verraten. Denn Sofies leiblicher Vater lebt in dauernder Angst, seine Familie könnte von dem Seitensprung erfahren, aus dem vor mehr als 30 Jahren Sofie entstand. Aus seiner Sicht ist er der Bemitleidenswerte in dieser Geschichte. Wie es Sofie damit geht, einen Vater zu haben, der nicht ihr Erzeuger ist, und einen Erzeuger, der nicht ihr Vater sein will: Danach fragt er nie. Weil Sofie aber unbedingt mit jemandem reden wollte, der sie versteht, gründete sie vor drei Jahren eine Selbsthilfegruppe. Seither spricht sie einmal im Monat mit fünf anderen, die wissen, wie sie sich fühlt – weil sie selbst Kuckuckskinder sind.

An einem Dienstag im Frühling trifft sich die Gruppe coronabedingt über Zoom. Sofie, eine Grafikerin Anfang 30, die eigentlich anders heißt und seit kurzem Mutter ist, erzählt, dass es ihr gut gehe. Das Neugeborene schiebe sie vor, wenn sie keine Lust habe, lange mit ihrem sozialen Vater zu telefonieren, mit dem sie noch nie auf einer Wellenlänge war. Alle sechs Monate telefoniert sie eine Viertelstunde lang mit ihrem leiblichen Vater. Als sie mit 16 Jahren erfuhr, dass er ein Familienunternehmer aus dem Dorf ist, musste sie ihrer Mutter schwören, das Geheimnis niemandem zu erzählen. Zwei Jahre später trennten sich ihre Eltern. Sofie verlor in der Folge den Kontakt zur Familie ihres sozialen Vaters. Zu wissen, dass sie weder mit ihren Tanten, Onkeln, Cousins und Kusinen noch mit ihrer Großmutter wirklich verwandt ist, aber nicht darüber sprechen zu können, war zu schwierig: „Es ist wahnsinnig isolierend, ein Kuckuckskind zu sein.“