Tobias spielt leidenschaftlich gerne Fußball. Das fing schon früh an. Mit drei Jahren begann der Knirps in einer organisierten Kick-Gruppe mit einem netten und engagierten Trainer. Mit sechs Jahren wechselte er voller Vorfreude in den angegliederten Verein. Dort wurden die Kinder in zwei Gruppen aufgeteilt: die leistungsstarken und die schwächeren Spieler. Tobias hatte Glück und kam in die „bessere“ Mannschaft. Doch der Ton wurde rauer. Tobias spielte zwar immer noch gerne Fußball und war auch bei den Turnieren dabei, aber er berichtete auch, im Training fingen Kinder regelmäßig an zu weinen, weil der Trainer schreie.

Nach einem Jahr wurde Tobias aus der Mannschaft geschmissen – ohne Vorwarnung. Es gab kein Gespräch mit den Eltern, und verabschieden konnte er sich von seinen Mitspielern auch nicht. Die Eltern der anderen Kinder schienen regelrecht froh, dass die schwachen Spieler aussortiert wurden, denn die Mannschaft müsse stark sein, damit ihre Kinder sich gut entwickeln könnten, hörte Tobias’ Mutter auf dem Platz. Tobias spielt jetzt in einem anderen Verein, aber auch dort sei der Druck hoch, sagt seine Mutter: dreimal die Woche Training, Turniere an den Wochenenden und regelmäßig Freundschaftsspiele. Hohe Anforderungen an einen Grundschüler – dabei sollte es doch um Spaß am Sport und an der Bewegung gehen.