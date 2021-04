Frauen über Schönheitsideale : „Das war vielleicht ein Mist“

Ruth, 60: „Die Farbe rauswachsen lassen, das war vielleicht ein Mist“

Als junge Frau habe ich mich vehement geweigert, mich anzupassen. Ich habe Theater gespielt, ein konventionelles Leben abgelehnt und mich immer etwas abseits der Norm bewegt. Dazu gehörte auch, dass ich immer darauf geachtet habe, mich organisch zu ernähren. Heute ist das total in der Mitte der Gesellschaft angekommen, das finde ich super. Damals, in den achtziger Jahren, wurde man für diese Dinge immer schief angeschaut, gerade auf dem Dorf, wo wir lebten. Mir waren Naturschutz und die Solidarisierung mit den Bauern sowie eine ganzheitliche Betrachtung des Menschen wichtig.

Aufgrund dieser Lebenseinstellung habe ich in Naturkostläden gearbeitet, da habe ich viel über Bio-Kosmetik und Inhaltsstoffe gelernt. Davon gab es damals noch gar nicht so viel, und schon gar keine dekorative Kosmetik. Dr. Hauschka und Weleda waren die Marken, die es gab, aber die waren zu teuer für mich. Ich hatte in meinen Zwanzigern zwei Kinder bekommen, und das Geld war knapp. Also habe ich vieles selbst hergestellt: Haare mit Essig oder Bier gewaschen, Quarkmasken und so. Das war immer eine Riesensauerei, aber die Kinder fanden es lustig.

Ich hatte mein Leben lang immer wunderschönes, dickes, langes Haar, mit Henna rotgefärbt. Meine Löwenmähne, habe ich immer gesagt, passend zu meinem Sternzeichen. Mein Haar war Teil meiner Identität. Dafür habe ich auch immer tolle Komplimente bekommen. Irgendwann, als ich älter wurde, gefiel mir das Rot nicht mehr, und ich fand es an der Zeit, mich davon zu verabschieden. Aber ich wollte meine schöne lange Mähne nicht abschneiden. Außerdem wusste ich: Darunter ist wahrscheinlich alles Grau, meine ersten grauen Strähnen hatte ich schon mit 25 Jahren. Selbst wenn sie aus der „Öko-Ecke“ kommt – schön will frau trotzdem sein. Aber in den vergangenen zehn Jahren habe ich mehr und mehr Frauen in meinem Umfeld und auch in den Medien beobachtet, die ihre grauen Haare mit Stolz und Selbstbewusstsein tragen. Also habe ich mich auch getraut und habe die Farbe rauswachsen lassen. Das war vielleicht ein Mist! Ich sah etwa fünf Jahre lang richtig behämmert aus, oben grau, unten rot. Aber jetzt bin ich zufrieden mit meiner neuen grauen Löwenmähne.

Ursula, 68: „Selbstbräuner, wenn keine Sonne da war“

Mein größter Schönheits-Fauxpas? Selbstbräuner! In den achtziger Jahren war es total in, gebräunt zu sein. Alle Welt hat sich wie verrückt in die Sonne gelegt und sich im Viertelstundentakt umgedreht, wie die Brathähnchen. Wenn keine Sonne da war, griff man zu Selbstbräuner. Den habe ich mir also auch gekauft. Dazu gab es Handschuhe, die man beim Auftragen anziehen musste, was ich, meiner ungeduldigen Natur geschuldet, nicht gemacht habe. Ist doch nur eine Creme, was soll schon schiefgehen? Ich habe also mit dem Körper angefangen und merkte schon nach kurzer Zeit: Oh, oh, das gibt Flecken. Also habe ich dann nach dem Hals aufgehört und das Gesicht lieber sein lassen.