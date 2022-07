Was tun in den Ferien?

Tipps für Eltern : Was tun in den Ferien?

Ausschlafen ist toll. Aber dann? Was Stressforscher Erwachsenen raten, gilt auch für Kinder. Erholung stellt sich am besten ein, wenn auf Kontrast gesetzt wird. Wer den ganzen Tag vor dem Computer hockt, der verschafft sich Bewegung, wer hingegen körperlich anstrengende Arbeiten erledigt, verdöst freie Tage im Liegestuhl.

Ursula Kals Redakteurin in der Wirtschaft, zuständig für „Jugend schreibt“. Folgen Ich folge

Bei Kindern fällt die Entscheidung leicht. Sie sitzen zu viel, die Augen auf Bildschirme geheftet. Also müssen sie in Bewegung gebracht werden, möglichst so, dass sie wenig Gedanken an Smartphone und Konsolenspiele verschwenden. Die Isolation während der Pandemie steckt noch in den kleinen Knochen. Schöne Ferien verbringen diejenigen, die viel gemeinsam und analog unternehmen.