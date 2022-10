Als „Dietrich“, wie die Deutsch-Amerikanerin ihre Mutter nennt, im Frühjahr 1930 nach Hollywood kam, empfing sie der Regisseur Josef von Sternberg mit einem Blumenstrauß und einem flaschengrünen Rolls-Royce Phantom. Zwei Wochen zuvor hatte die Tragikomödie „Der Blaue Engel“, einer der ersten Tonfilme mit der Schauspielerin in der Rolle der Sängerin Lola Lola, in Berlin Premiere gefeiert. Da der gebürtige Österreicher von Sternberg, der als Kleinkind mit seinen Eltern nach New York ausgewandert war, den Film gleichzeitig in Deutsch und in Englisch gedreht hatte, wurden Dietrichs Titel „Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt“ und „Ich bin die fesche Lola“, übersetzt als „Falling in Love Again (Can’t Help It)“ und „They Call Me Naughty Lola“, bald auch in ihrer neuen Heimat bekannt. Während Dietrich in Los Angeles eine Villa bezog, blieb Riva bei ihrem Vater Rudolf Sieber in Berlin. Den Regieassistenten hatte Dietrich 1922 bei den Dreharbeiten zu Joe Mays Stummfilm „Tragödie der Liebe“ kennengelernt. Ein Jahr später heiratete das Paar, im Dezember 1924 brachte die Schauspielerin kurz vor ihrem 23. Geburtstag die Tochter Maria Elisabeth zur Welt. Dass für „das Kind“, wie Dietrich und Sieber ihren Nachwuchs nannten, kaum Zeit blieb, schreibt Peter Riva, Maria Rivas Sohn, Marlenes Ehrgeiz zu. „Sie hat besonders in den Zwanzigern sehr, sehr hart gearbeitet“, sagt der Zweiundsiebzigjährige der F.A.Z. „Sie wollte um jeden Preis eine erfolgreiche Schauspielerin werden.“