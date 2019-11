Phänomen aus Amerika : Was hinter dem Hype um Social Fitness steckt

Trainieren und interagieren: Social Fitness wird in den Vereinigten Staaten immer beliebter. Eine Spinning-Stunde und ein Treffen mit dem Mann, in dessen Kursen man mit Superstar Michael Phelps strampeln könnte.

Hannah Marie Corbin hat ein warmes Lächeln. Volle Lippen, die Augen sind dunkel geschminkt. Der Pferdeschwanz ist eine Spur besser frisiert als ein gewöhnlicher Ich-geh-zum-Sport-Zopf. In einer kurzen Workout-Pause werden Menschen kommen und ihr Haare und Mikrofon richten. Hannah Marie Corbin ist hier einfach Hannah - für die 48 Sportler, die sie in diesem Fitnessstudio trainiert, wie auch als Moderatorin für Tausende weitere Menschen.

Jennifer Wiebking Redakteurin im Ressort „Leben“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.

Bei ihnen erscheint Hannah auf dem Bildschirm. Es geht los mit dem typischen Motivationsprogramm, den Standardsprüchen von Fitnesslehrern in Ich-fixierten-Zeiten. „Atme Großartiges ein und alle Selbstzweifel aus. Es ist nicht wie vor einem Jahr, als du weniger fit warst als jetzt und müder.“ Hannah lacht, sie bewegt sich zur Musik auf ihrem Fahrrad. Man sieht, dass sie in einem früheren Leben als Tänzerin gearbeitet hat. Das ist ihr Auftritt, und ausgestrahlt wird er in diesem Moment in sehr viele Haushalte.