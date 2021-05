Aktualisiert am

„Die Patienten dachten, sie kämen in das Todeszimmer“

Alterspsychiatrie und Corona : „Die Patienten dachten, sie kämen in das Todeszimmer“

Zwiefalten, Baden-Württemberg: Auf der Station 3051 des psychiatrischen Landeskrankenhauses werden Menschen betreut, die älter als 65 und psychisch erkrankt sind. Bild: Philipp von Ditfurth

Was macht eine Pandemie mit denen, die sie nicht verstehen? Und was bedeutet das für die Pflegenden? Ein Besuch in der Klinik Zwiefalten.