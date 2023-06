Es bedeutet nichts Gutes für einen Begriff, wenn er am besten in Anführungszeichen funktioniert. Bei „Powerfrau“ ist es schon seit den Achtzigerjahren so. Damals nannte der „Spiegel“ die sich im amerikanischen Showbusiness kleinmachende Nina Hagen „eine ehemalige ‚Powerfrau‘“. Die „Süddeutsche Zeitung“ nutzte das neue Wort, um sich über das Fitnessfieber der Münchnerinnen lustig zu machen: „Da ist kein Platz für zimperlich zarte Zierpuppen.“ Und das Feuilleton dieser Zeitung ärgerte sich über eine Moderatorin, die ihre männlichen Gesprächsteilnehmer nicht zu Wort kommen ließ: „Als Powerfrau wollte sie sich gerieren.“

Wäre es bei „Powerfrau“ geblieben, hätte man all das, was dieses Wort mit sich bringt, vielleicht noch tot reden können. Aber heute – mehr als 40 Jahre später – kann man nicht einmal Tampons kaufen, ohne darauf hingewiesen zu werden, was für eine „Shero“, was für ein „Girlboss“, was für eine „Superheld*in“, was für eine starke „kick-ass-Frau“ man ist. #FemaleEmpowerment.