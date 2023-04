Frau Konrad, was schätzen Sie: Wie viele Erwachsene führen scheinbar selbstbestimmt ihr Leben, haben einen Beruf, vielleicht Familie – sind aber nicht wirklich von ihren Eltern „abgelöst“, wie Sie das nennen?

Schwer zu sagen, das ist den Leuten ja oft gar nicht bewusst. Aber ich begleite in meiner Praxis als Therapeutin viele Menschen, deren Probleme etwas mit der Verstrickung mit ihren Eltern zu tun haben.

Wie merke ich, ob mich das betrifft?

Ich habe im Vorwort meines neuen Buchs eine Reihe von Sätzen zusammengestellt, anhand derer Sie das prüfen können. Zum Beispiel: Ich fühle mich in Gegenwart meiner Eltern schnell wie ein kleines Kind und werde von Gefühlen überwältigt. Oder: Ich kann meinen Eltern keine Grenzen setzen. Oder: Ich wünsche mir, dass meine Eltern so werden, wie sie nie waren. Und, der Klassiker: Ich erfülle die Erwartungen meiner Eltern, weiß aber gar nicht, was ich selber will.