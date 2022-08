Sonnenbräune : Warum wirst du so braun?

Wenn ich so darüber nachdenke, kann ich gar nicht sagen, mit welchem Satz ich ab Mitte Mai am häufigsten begrüßt werde. Ist es „Warst du im Urlaub?“, „Boah, bist du braun“ oder – wenn es meine Patentante ist – „Hast du dich wieder nicht gewaschen?“? Dazu der Fingerzeig auf meine Beine. Wie es mir geht, was mein Studium macht, das will fast niemand mehr wissen. Viel interessanter ist doch: Wie zum Teufel konnte die so braun werden?

An dieser Stelle eins vorweg: Es gibt keine gesunde Bräune. Bräune ist eine gesunde Reaktion des Körpers, aber sie ist nicht gesund. Nie. Punkt. Aber sie gilt als schön und beneidenswert. Als wäre es ein Talent oder harte Arbeit, die man in seinen Teint investiert hat und für die man dann bewundert wird. Was dazu führt, dass ich mich eher schäme; schließlich tue ich ja gar nichts. Ich musste für meine braunen Beine nicht grübeln, mich nicht anstrengen oder sonst irgendeine Leistung bringen.