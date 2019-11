Verworrene Gefühlswelt : Eine neue Liebe macht uns glücklich. Echt jetzt?

Angeblich sind die Deutschen so zufrieden wie nie. Ein Faktor hat unsere Autorin allerdings geradezu umgehauen. Denn besonders glücklich soll uns eine neue Liebe machen. Ist der nächste Partner also automatisch der bessere?

Die Glücksbalken von Menschen mit neuem Partner überragen die Werte all jener, die in Ehen oder ohne Trauschein zusammenleben. Bild: Picture-Alliance

Vielleicht ist das Leben am Ende doch ein gemeines, ungerechtes Miststück. Oder ich muss tatsächlich ein paar Überzeugungen über den Haufen werfen.

Diese Woche hat die Deutsche Post ihren „Glücksatlas 2019“ vorgestellt, diese repräsentative Studie, die messbar macht, wie gut es den Deutschen tatsächlich geht. Was ein Knaller: Offenbar haben wir die höchste Lebenszufriedenheit ever in diesem wiedervereinigten Land. Es ging also um das große Aufholen der Ostler, um regionale Unterschiede und die Frage, ob Geschlechtergerechtigkeit am Arbeitsplatz zufriedener macht (tut sie).