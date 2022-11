Altersdiskriminierung : Alt zu sein bedarf es wenig

Aktualisiert am

Es fing damit an, dass Julia Fox, Schauspielerin, Influencerin und ehemalige Domina, in einem Video auf Tiktok sagte, alt werden sei in, hot und sexy. Unter „alt“ verstand sie schon Frauen wie sich selbst. Fox ist 32 Jahre alt. Sie werde deshalb, sagte Fox weiter, vor Gericht gehen, wenn sie noch ein weiteres Produkt sehe, das mit den Worten „Anti-Aging“ werbe: „Ich werde klagen, weil ich trotzdem alt werde, egal, ob ich mir das 500-Euro-Serum ins Gesicht schmiere oder nicht.“ Das Video wurde auf Tiktok 1,8 Millionen Mal angeklickt.

Anna Vollmer Redakteurin im Ressort „Deutschland und die Welt“. Folgen Ich folge

Als einige Kommentare dazu anmerkten, 30 sei nicht alt, legte Fox noch einmal nach: Sie habe an ihrem 27. Geburtstag geweint, weil sie von diesem Zeitpunkt an nicht mehr Mitte, sondern Ende 20 gewesen sei. Für Frauen in der Unterhaltungsindustrie sei das ein Problem.