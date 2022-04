Diskussion über Maskenpflicht : Maske ab! Ich lass es krachen – endlich

Ich bin diese Woche konsequent ohne Maske einkaufen gegangen. Und wenn wir alle uns ab dem 1. Mai nur noch freiwillig hätten isolieren müssen, hätte mir das auch gefallen. Freiheit, Freiheit! Endlich wieder das alte Leben leben, das so unbeschwert und fröhlich war!

Das sieht mein Kollege Jörg Thomann zwar völlig anders, aber ich bleibe dabei. Zwar hat nun unser Gesundheitsminister eine Kehrtwende gemacht, und die Pflicht zur Isolation von Corona-Infizierten bleibt. Aber auch über den Wegfall der Maskenpflicht freue ich mich wahnsinnig. Und ich vertraue auf die Urteilskraft der Bundesregierung, die glaubt, dass das schon gutgehen wird – weil die uns ja auch, bezogen auf die Einwohnerzahl von Deutschland, mit weniger Toten als andere Länder durch die Pandemie gebracht hat (das war zwar die alte Bundesregierung, aber trotzdem).

Bisher nicht angesteckt – Glück gehabt!

Bevor Ihr Puls jetzt durch die Decke geht: Ich bin geboostert und halte mich nach wie vor an alle bestehenden Verbote. Aber was ich darf, das habe ich immer gemacht, und das war gar nicht so wenig: Essen gehen, im Freien auf privaten Partys mit wildfremden Menschen ohne Maske tanzen (und seit einigen Wochen auch wieder drinnen, zwar mit 3G, aber ebenfalls ohne Maske). In den Urlaub fliegen, mich in vollgepackten Skihütten knubbeln, ins Theater gehen.

Und obwohl ich oft mit Leuten zu tun hatte, die mich nach unserem Aufeinandertreffen informierten, sie hätten da wohl schon Corona gehabt, habe ich mich nie angesteckt. Glück gehabt, klar, und Hochmut kommt vor dem Fall. Wenn ich dann irgendwann Symptome habe, werde ich mich auch widerspruchslos testen und isolieren – das würde ich sogar dann machen, wenn ich es nicht mehr müsste. Ich bin ja nicht asozial. Nur unbekümmert.

Natürlich ist mir bei meinen ganzen riskanten Aktivitäten bewusst, dass andere sich vielleicht nicht testen und sich selbst mit Erkältungssymptomen unters Volk mischen. Und ich im Restaurant neben einem Corona-Infizierten sitzen könnte, der seine Infektion zwar ahnt, aber nicht bestätigt haben will.

Macht mir das Angst? Nein. Ich weigere mich, Angst zu haben. Wir alle sollten wieder mehr leben. Die psychischen Belastungen dieser Pandemie waren überproportional groß. Es wird Zeit, dass wir mutiger werden und aus unseren Schneckenhäusern kommen.

Klar, es gibt vulnerable Gruppen. Aber die werden sicher Verständnis dafür haben, dass die Nicht-Vulnerablen jetzt auch mal wieder an sich denken, jedenfalls innerhalb eines gewissen Rahmens. Die Politik zumindest hat verstanden, dass sie in Zeiten von Omikron und den Möglichkeiten selbst einer vierten Impfung nicht ewig die Interessen einer Minderheit über die einer Mehrheit stellen kann.