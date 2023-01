Alte Kontakte im Handy : Kein Anschluss unter dieser Nummer

In der Kontaktliste unserer Autorin stapeln sich die Karteileichen. Löschen will sie die Nummern trotzdem nicht.

Als ich zwischen den Jahren schön eingekuschelt auf dem Sofa lag, um Nachrichten an mir liebe Menschen zu verschicken, vertippte ich mich in der Kontaktsuche. Statt der Lieblingskollegin ploppte die Nummer von Johanna R. auf. Wir waren im Studium im gleichen Freundeskreis, aber nie sonderlich eng gewesen. Kurz überlegte ich, ihre Nummer zu löschen, denn ich wüsste ehrlich gesagt nicht, warum ich Johanna noch mal anrufen sollte. Wir hatten seit dem Abschluss vor sechs Jahren keinen Kontakt mehr. Ich weiß weder, ob ihre Nummer noch stimmt, noch, ob sie überhaupt noch R. mit Nachnamen heißt – in sozialen Medien habe ich gesehen, dass sie inzwischen geheiratet hat.

Ich entschied mich dagegen. Zugegebenermaßen auch ein bisschen aus Faulheit, denn dann hätte ich von Whatsapp in meine Kontaktliste wechseln, da noch mal nach Johanna suchen und dann ihre Nummer löschen müssen, und ich, wie ich da so schön eingekuschelt auf dem Sofa lag, wollte keinen Finger mehr rühren als nötig. Vor allem hätte ich mir dann womöglich generell Gedanken um meine Kontaktliste machen müssen, die 238 Namen und Nummern fasst.

Die Zahl soll keine Angeberei sein, wie damals auf Facebook, als man „Freunde“ sammelte wie Panini-Bilder zur Fußball-WM. Sie ist einfach über zehn, zwölf Jahre zusammengekommen. Ich würde mich wundern, wäre ich noch mit der Hälfte der Leute in Kontakt. Bei nicht wenigen dürfte es sich um Karteileichen handeln, kein Anschluss unter dieser Nummer, vielleicht sogar schon längst wieder neu vergeben. Ich behalte sie trotzdem. Denn dann und wann, vielleicht zwei- oder dreimal im Jahr, scrolle ich ganz gerne durch meine Kontaktliste. Nicht, um irgendwen anzurufen. Sondern aus reiner Sentimentalität. Denn in dieser Kontaktliste stecken, wenn auch in alphabetischer statt in chronologischer Reihenfolge, die Stationen meines Lebens.

Da sind natürlich Familie und Jugendfreunde, daran erkennbar, dass sie alle nur mit Vornamen eingespeichert sind. (Als ich im Studium die dritte Anna kennenlernte, kamen dann Nachnamen dazu.) Meine Kontaktliste umfasst Kommilitoninnen, mit denen ich nur mal für ein Projekt zusammengearbeitet habe, und die, mit denen ich in der Uni-Mensa meinen Liebeskummer teilte und die auch heute noch meine Freundinnen sind. Da sind die Kolleginnen und Kollegen aus Praktika und Nebenjobs und sogar noch zahllose Bekanntschaften, die ich zu Beginn meines Erasmus-Semesters schloss, dann aber nach zwei, drei Partys aus den Augen verloren habe. Da ist der ganze Jahrgang der Journalistenschule, die ich besuchen durfte. Und inzwischen sind natürlich noch all die Menschen dazugekommen, die ich nach meinem Umzug nach Frankfurt und im Arbeitsleben kennengelernt habe.

Wenn ich dann zufällig auf all die alten Namen stoße, weil ich jemand ganz anderen anrufen will, dann freue ich mich meistens. Denn mit den allermeisten Kontakten verbinde ich schöne Erinnerungen. Bei Johanna R. erinnere ich mich an eine WG-Party mit Wodka Apple. Zum Lachen bringt mich, wie ich einen niederländischen Mitschüler in der Italienisch-Sprachschule eingespeichert habe: „Jan Gentile Sexy Timido Diecipack Superman“ – was ungefähr heißt: der nette, sexy, schüchterne, bauchmuskelbepackte Superman Jan. Ich sag's mal so: Zutreffend war nicht alles davon. Aber wir hatten eine ziemlich gute Zeit in Viareggio. Mit Turan und Silke habe ich lange zweimal die Woche im gleichen Sportkurs geschwitzt und gewettet, wer die meisten Burpees schafft.

Manche Kontakte sind mir auch ein Rätsel. Da ist zum Beispiel Lutz, kein Nachname, genauso wie Yannika, außerdem Johannes G. Ich kann mich beim besten Willen nicht erinnern, mal einen Lutz kennengelernt zu haben, Yannika und Johannas kann ich auch nicht zuordnen. Wer sind diese Menschen, und was hatten sie in meinem Leben zu suchen? Weil ich aber davon überzeugt bin, dass es mir irgendwann wieder einfällt, lösche ich auch diese Kontakte nicht. Vielleicht verbirgt sich hinter ihnen ja doch noch eine schöne Erinnerung.