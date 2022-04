Diskussion über Maskenpflicht : Maske auf! Ich bleibe vorsichtig – noch

Aktualisiert am

Man kennt diese Leute aus dem Flugzeug, sie selbst würden sicher Flieger sagen. Keine Sekunde nachdem der Flieger zum Stehen gekommen ist, haben sie den Gurt gelöst, ihre Tasche aus dem Gepäckfach geklaubt und stehen, bereit zum Ausstieg, im Gang. Da stehen sie dann manchmal noch etliche lange Minuten, was sie jedoch nicht zu beirren scheint: Hauptsache, sie haben sich aus dem engen Regelwerk, das sie für ein paar Flugstunden zum angeketteten Herdenvieh be­stimmt hat, befreit.

Vorsichtig, nicht ängstlich

Jörg Thomann Redakteur im Ressort „Leben“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge



Diese Leute sieht man nun auch im Supermarkt. Corona ist zwar noch da, doch die Maskenpflicht ist weg – und somit auch ihre Masken. An den ersten Tagen nach der Lockerung präsentiert in den Läden meiner Straße ungefähr jeder Zehnte sein unverhülltes Gesicht: junge Frauen, ältere Männer, ab und zu auch ein Seniorenpärchen, bei dem er noch Maske und sie keine mehr trägt.

Auch unsere Autorin Sabine Meier hat sich davon befreit. Die Einzigen, die man durchweg noch mit Mund-Nasen-Schutz sieht, sind die Menschen hinter der Kasse, und das dürfte auch so bleiben: Sie sind noch nicht so frei, sie müssen sitzen bleiben. Und können sich eine Ansteckung am Arbeitsplatz nicht leisten.

Wissen war nie wertvoller Lesen Sie jetzt F+ 30 Tage kostenlos und erhalten Sie Zugriff auf alle Artikel auf FAZ.NET. JETZT F+ LESEN

Auch ich trage noch Maske, natürlich. Ich möchte mit meiner Familie in die Osterferien reisen und ältere Verwandte besuchen und habe keine Lust, stattdessen in Quarantäne zu landen oder anderen ein Omikron-Ei ins Nest zu legen. Ich bleibe vorsichtig, bin aber nicht mehr ängstlich. Ich kenne inzwischen wohl mehr Leute, die Corona hatten, als Leute, die es nicht hatten, und die allermeisten von ihnen kamen, da geboostert, glimpflich davon. Ich weiß, dass das nicht ausgemacht ist. Aber auch, dass man sich nicht vor allen Gefahren schützen kann.

Von daher finde ich es richtig, es nun mal auszuprobieren mit der Eigenverantwortung. Im Drogeriemarkt steht eine Verkäuferin, die Maske unterm Kinn, und lächelt. Wenn ein Kunde dies wünscht, wird sie die Maske gewiss vors Gesicht ziehen: Erwachsene Menschen werden so was miteinander aushandeln können. Wie lange ich nach den Ferien die Maske noch tragen werde, weiß ich nicht. Klar aber ist: Gehen die Inzidenzen runter, werden mehr und mehr Masken fallen. Ob die verbleibenden Maskenträger einander dann zunicken werden wie Jogger, die sich auf einsamer Strecke begegnen?

Mehr zum Thema 1/

Ich hoffe, dass sich mit dem Ende der Maskenpflicht alle etwas entspannen. Doch im Netz gibt es erste Filmchen von Querdenkern, die sich aufregen, weil mancherorts übers Hausrecht weiter Masken verlangt werden oder Leute ganz freiwillig welche tragen; der Regierung können sie das zu ihrem Verdruss nicht mehr anlasten. Auch die Freiheit, sich weiter zu schützen, muss ausgehalten werden.