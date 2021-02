Nachgefragt bei Experten : Warum höre ich Laber-Podcasts?

Im Jahr 2020 habe ich 22.176 Minuten Podcasts gehört. Das sind etwa 370 Stunden. Eigentlich sogar noch mehr, weil der persönliche Jahresrückblick von Spotify schon Anfang Dezember verschickt wurde und ich noch andere Plattformen nutze. Aber sicher ist: Ich habe 2020 länger Olli Schulz und Jan Böhmermann zugehört als meinen besten Freunden. Und das war in den Vorjahren nicht besser: Seit Ende 2012 zeichnen Schulz und Böhmermann fast jede Woche ein Gespräch auf. 2016 wechselten sie von Radio Eins zu Spotify, wo der etwa einstündige Podcast seitdem wöchentlich unter dem Namen „Fest & Flauschig“ erscheint. Seit Anfang 2020 erscheint mittwochs eine zweite, kürzere Folge – während des ersten Corona-Lockdowns sendeten die beiden fast täglich. Ich habe alle Folgen gehört.

Zusätzlich hörte ich 2020 jede Woche „Baywatch Berlin“, und manchmal noch „Gemischtes Hack“ und „Herrengedeck“. Das alles sind sogenannte Laber-Podcasts: Zwei oder drei Leute unterhalten sich miteinander, mal ernst, mal lustig, mal über dies, mal über jenes. Trotz dieses wenig überzeugend klingenden Konzepts gibt es kein erfolgreicheres Podcast-Genre. „Gemischtes Hack“ und „Fest & Flauschig“ führen seit Jahren die Spotify-Podcast-Charts an – und erreichen nach Angaben des Streaming-Anbieters jeweils mehr als eine Million Hörer pro Woche. Ich höre zwar auch Podcasts, in denen es um klarer definierte Inhalte geht: Nachrichten, Verbrechen, Musik. Aber selbst da erwische ich mich häufig dabei, dass ich vor allem die Gastgeber „besuchen“ will und mich die Inhalte gar nicht so interessieren. Warum also höre ich so gerne Fremden beim Plaudern zu?