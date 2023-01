Weiblich, 52, sucht... : Warum gebildete Frauen über 50 keinen Partner finden

In den ersten zwei Jahren nach ihrer Trennung war Felicitas Wepper glücklich. Sie fühlte sich frei, konnte endlich alles machen, was sie wollte. Irgendwann aber fiel ihr auf, dass sie nicht mehr eingeladen wurde, wenn befreundete Paare sich trafen. „Weil ich wohl für die das fünfte Rad am Wagen gewesen wäre“, weiß die 53-jährige Hausärztin. Die Corona-Zeit hat die Sache nicht besser gemacht, und mittlerweile fühlt sie sich manchmal ziemlich einsam: an den Wochenenden und Feiertagen, wenn ihr zwölfjähriger Sohn beim Vater ist, an ihrem Geburtstag. Als Russland die Ukraine überfiel, dachte sie: Was, wenn die Nato mit hineingezogen wird? Dann bist du allein mit deinem Kind. „Da wäre niemand, der neben mir steht und mich unterstützt“, sagt sie.

Katrin Hummel Redakteurin im Ressort „Leben" der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.





Auch Sabine Wilmert kann ihr Singledasein nicht immer nur genießen. „Eigentlich komme ich mir vor wie ein Teenie“, sagt die 55-jährige passionierte Seglerin. „Meine Kinder haben neulich gesagt: ‚Mensch, Mama, jetzt lebst du ja wieder ganz alleine, wie früher‘.“ Das sei zwar ab und zu ganz schön, findet sie, aber auf Dauer hätte sie schon lieber wieder einen Partner. Das Problem dabei ist: Sie sehnt sich nach einem Mann in ihrem Alter, der weiß, was er will und im Leben steht. Und dessen Kinder sich wie ihre eigenen für ihren Vater freuen, wenn der eine neue Partnerin hat. „Aber solche Männer“, weiß sie aus bitterer Erfahrung, „suchen eine zehn bis zwölf Jahre jüngere Frau, und die finden sie auch, sogar ganz leicht, wenn sie Geld haben und eine schöne berufliche Position.“