Frau Volm, stehen Sie öfter auf Spielplätzen?

Jennifer Wiebking Redakteurin im Ressort „Leben“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Nee. Ich habe einen tollen Mann, der im Unterschied zu mir gerne auf Spielplätze geht.

Worauf ich hinaus will: Wenn man wirklich wissen will, was unsere Gesellschaft über Körper denkt, muss man sich meinem Eindruck nach nur auf einen Spielplatz stellen. Dort bekommen Eltern von anderen offen zu hören, was ihre Tochter für dünne Beine habe. Oder andere, wie viel zu groß ihre wiederum für ihr Alter sei. Bei Mädchen geht es früh los mit der Bewertung. Kommt Ihnen das bekannt vor?