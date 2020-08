Menschen mit Behinderungen : „In unserer Gesellschaft ist Sexualität normiert bis zum Gehtnichtmehr“

Martin Schreps kennt die traurige Realität, weil er schon oft mit ihr konfrontiert war. Der Verwaltungsangestellte war 23, als eine alte Dame in einer Baustelle frontal auf seinen Kleinwagen auffuhr. Seitdem ist er querschnittgelähmt. Dass er im Rollstuhl sitzt, verringert seine Chancen bei Frauen dramatisch, gerade auch bei nichtbehinderten – so erlebt er es. „Früher war es kein Problem, mal einen Flirt zu starten beim Ausgehen mit Freunden. Heute werde ich einfach ignoriert.“ Das sei anfangs sehr frustrierend gewesen, aber inzwischen, mit 38, hat er „keine Erwartungshaltung mehr, dass in der Richtung was klappt“.

In der Tat können sich viele nichtbehinderte Menschen nicht vorstellen, mit Menschen mit schweren körperlichen Beeinträchtigungen Sex zu haben. Nur sieben Prozent der nichtbehinderten Menschen hatten schon mal ein Date mit einer Person mit Behinderung, ergab beispielsweise eine Untersuchung der britischen Organisation Scope, die sich für Menschen mit Behinderung einsetzt. Und in einer repräsentativen Umfrage des „Guardian“ antworteten 44 Prozent auf die Frage, ob sie schon mal mit einem Menschen mit körperlicher Behinderung geschlafen hätten: „Nein, und ich glaube auch nicht, dass ich das jemals tun würde.“