Brazilian Butt Lift : Nicht von dieser Welt

Der Brazilian Butt Lift, eine Vergrößerung des Gesäßes, wird auch in Deutschland beliebter. In den sozialen Medien wird er als Schönheitsideal gefeiert. Doch selbst Schönheitschirurgen warnen vor dem Eingriff.

Dimitrios Takas sagt, die Patientinnen, die vor ihm in seiner Praxis in Frankfurt sitzen und nach einer Po-Vergrößerung fragen, treten immer sehr ähnlich auf: „Die klassische Patientin kommt alleine oder mit einer weiteren Freundin, die auch Interesse hat“, so der Schönheitschirurg. „Dann zückt die Patientin das Handy und zeigt mir Fotos aus den sozialen Medien, denen man ansieht, dass sie bearbeitet sind, und sagt, so wolle sie das auch haben. Die Vorstellung ist da sehr konkret.“

Die Po-Vergrößerung oder Glutealvergrößerung, wie der Fachbegriff lautet, schwappt aus Lateinamerika und den USA immer mehr nach Europa. „Der Brazilian Butt Lift ist stark durch soziale Medien und Promi-Presse getrieben“, fasst Takas zusammen. Die jüngere Generation der unter 28-Jährigen habe ein Schönheitsideal einer nicht realen Welt. Denn ein Brazilian Butt Lift, wie es in sozialen Medien gezeigt wird, ist allein mit Sport und Ernährung nicht zu schaffen – und gleichzeitig eine der gefährlichsten Schönheitsoperationen.

Etwa 5000 Eingriffe in Deutschland im Jahr 2019

Aus diesem Grund will Takas, wenn eine Patientin zu ihm mit dem Wunsch nach einem größeren Po kommt, immer erst einmal verstehen, was ihre Beweggründe sind.

„Die Frauen sagen dann meist, dass sie sich in ihrem Körper unwohl fühlten. Sie machten viel Sport, achteten auf ihre Ernährung und schafften es aber damit nicht, ihren Po so zu verändern, wie sie es wollten“, sagt er. Das Alter dieser Frauen liege zwischen Mitte 20 und Mitte 30. Es sei ein anderes Klientel als bei sonstigen Schönheitsoperationen. Da seien die Frauen oft älter.

Laut Zahlen der International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS) sind die Eingriffe am Po von 2015 bis 2019 um 65,9 Prozent gestiegen. In Deutschland wurde der Butt Lift 2019 etwa 5000 Mal vorgenommen, in Brasilien 115.000 Mal und in den USA 37.000 Mal.

Weltweit liegt der Eingriff auf Platz neun der häufigsten Schönheitsoperationen. Auf Platz eins ist die Brustvergrößerung. Jüngere Daten liegen derzeit nicht vor. „Ohnehin sind die Zahlen der ISAPS nur eine Orientierung und nicht valide“, erklärt Professor Lukas Prantl, Präsident der Deutschen Gesellschaft der Plastischen, Rekonstruktiven und Ästhetischen Chirurgen (DGPRÄC) und Plastischer Chirurg in Regensburg. Takas sagt, es gebe drei bis fünf Anfragen im Monat nach einem Brazilian Butt Lift. Interessant findet er dabei, dass seiner Erfahrung nach die Zufriedenheit nach der Po-Vergrößerung sehr hoch sei. Er glaubt, der Grund dafür ist: „Du kannst nicht ständig zu hundert Prozent den Po beurteilen. Das ist bei Brustoperationen anders, da ist die Zufriedenheit nicht so hoch, aber die Brust sieht man auch bei jedem Blick in den Spiegel.“

Schönheitsideale verändern sich. „In den Achtzigerjahren war es die Ära der Supermodels, schlank aber kurvig, wie Cindy Crawford, in den Neunzigerjahren war es der Heroin-Chic, extrem dünn wie Kate Moss, die Millennials fanden dagegen durchtrainierte Körper und eine gesunde Haut mit leichtem Teint schön“, sagt Takas. Die Generation von heute finde eine schlanke Taille und einen großen Po gut. Zudem sei der Besuch beim Plastischen Chirurgen kein Tabu mehr. „Von Jahrzehnt zu Jahrzehnt lassen sich immer wieder Trends beobachten“, berichtet die Medienpsychologin Sabrina Sobieraj, die ihre Doktorarbeit über Schönheitsideale geschrieben hat.

Die sozialen Medien beschleunigten allerdings die Schönheitstrends, vor allem Instagram verbreite bestimmte Körpertypen, so dass Nutzerinnen glaubten, es handele sich um die Realität und erstrebenswerte Schönheitsideale. „Als Gegenbewegung kann man allerdings die Body-Positivity-Bewegung nennen, die die vermeintlich unperfekten Körper in den Mittelpunkt stellt“, sagt die Medienpsychologin.

„Eine von 3000 Frauen stirbt nach einer solchen OP“

Doch nur weil vor allem junge Frauen aussehen wollen wie ihre Vorbilder auf Instagram, heißt das nicht, dass Ärzte sie auch so operieren müssen. „Als Arzt und Plastischer Chirurg habe ich eine große Verantwortung, deshalb lehnen wir Operationen auch durchaus ab. Viele Patientinnen kommen mit irrealen Vorstellungen, da muss ich klarstellen, was realistisch machbar ist“, sagt Prantl.