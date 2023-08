Feierabend. Ich sitze auf dem Sofa, neben mir wartet mein neues Buch, vor mir liegen Snacks. Meine einzige Gesellschaft ist Nacho – mein Hund. Mein idealer Abend nach einem Tag voller sozialer Interaktionen. Bis mein Handy aufleuchtet: „Ich komm später vorbei, dann bist du nicht allein“, schreibt eine Freundin. Bitte nicht, denke ich panisch. Es ist perfekt, wie es ist.

Nachrichten wie die von meiner Freundin bekomme ich allenthalben mal, wenn ich einen Abend allein bin und mein Mann unterwegs ist. Für viele ist Alleinsein nichts Schönes. Im Gegenteil: Es ist geradezu verpönt. Besonders dann, wenn man jung und glücklich verheiratet ist. Dabei hat meine Liebe zum Alleinsein nichts damit zu tun, dass ich meinen Ehemann nicht ertrage oder auf Spaß im Leben verzichte. Ganz im Gegenteil: Es hängt vielmehr damit zusammen, dass ich mich selbst besser leiden kann, wenn ich genügend Zeit mit mir selbst verbringe.

Verabredungen mit mir selbst

Dahinter versteckt sich nicht der narzisstische Glaubenssatz, ich allein sei die beste Gesellschaft auf dieser Welt. Sondern das Bedürfnis nach genügend Energie, um den Menschen um mich herum die ausgeglichene Version meiner selbst zu sein, die sie meiner Meinung nach verdienen. Das gelingt nur, wenn ich mich zwischendurch mit mir selbst verabrede. Und zwar bewusst und kompromisslos.

Zeit allein ist für mich wie Meditation. Die Zeit, in der mein ganzer Körper herunterfährt. Ich sammle meine zerstreuten Emotionen ein, sortiere meine Gedanken, finde mich. Diese Zeit fühlt sich an wie der erste Schritt in warmes Badewasser nach einem eiskalten Tag. Dass ich so fühle, liegt hauptsächlich daran, dass ich Probleme anderer Menschen mit nach Hause nehme. Unter Menschen höre ich gern und intensiv zu. Das kostet viel Kraft.

Die Zeit, die ich daraufhin bewusst allein verbringe, sieht immer unterschiedlich aus. Aber eines bleibt stets gleich: Sie ist heilsam für mich. Mal ist es die Zeit, in der ich mir, mit dem Handtuch auf dem Kopf, mein liebstes Essen mit entschieden zu viel Salz zubereite. Mal ist es die Zeit, in der ich bewusst Umwege auf dem Heimweg wähle. Mal liege ich auf dem Sofa und wechsle unentwegt zwischen Handy und Buch. Und mal ist es einfach ein ereignisloser Tag, an dem ich ausschließlich Monologe in meinem Kopf führe, statt mich echten Unterhaltungen auszusetzen. Für mich das reine Vergnügen.

Anonymität der Großstadt

Man könnte meinen, dass Menschen, die wie ich gern allein sind, vorzugsweise auf dem Land leben. Da regiert die Ruhe. Das ist aber (zumindest in meinem Fall) ein großes Missverständnis. Es sind gerade die Großstädte, die das Alleinsein so besonders machen. Es ist die ungezwungene Anonymität, die ich begehre. Ich brauche die Großstadt, in der ich unter viel zu vielen Menschen allein sein darf. Ich brauche das Leben, das sich um mich herum abspielt, und vor allem brauche ich Nachbarn, die ich nicht kenne. Ich möchte an Tagen, die ich mit mir selbst verbringe, auch mal raus in die Stadt und zuschauen, wie andere genau das Gegenteil von alldem tun.

Ein perfekter Tag allein unter vielen sieht so aus: Bei ungefähr 20 Grad, leichtem Wind, mit bequemen Schuhen und (unmissverständlichen) Kopfhörern in die Menge eintauchen – das macht einen Stadtbummel erst so richtig (ent-)spannend. Plötzlich ist das sonst stressige Shoppingerlebnis eine Wohltat für meine unsoziale Seele. Ich selbst entscheide, was es in meinen Kleiderschrank schafft. Ich selbst entscheide, wie langsam ich laufe, wo ich stehen bleibe. Ich selbst entscheide, ob ich einen fettigen oder einen gesunden Snack zu mir nehme. Und wann ich mich wieder nach meiner Wohnung sehne. Es gibt übrigens auch die Menschen, deren Gesellschaft dem Alleinsein nahekommt. Das ist keine Beleidigung, sondern ein großes Kompliment von einer, die gern allein ist.

Skeptiker feuern Begriffe wie „Flucht“ und „Verzweiflung“ ab

Ich weiß natürlich, dass es auch das komplette Gegenteil von mir gibt. Auch in meinem Umfeld. Diejenigen, die ihre Energie aus der Zeit mit Menschen gewinnen. Mich zerreißt schon der bloße Gedanke an einen Terminkalender voller Gesellschaft. Ich befolge meine eigene Regel: Auf einen gesellschaftlich-ereignisvollen Tag folgen zwei Tage allein. Wunderbar.

Mehr zum Thema 1/

Obwohl ich immer wieder betone, dass ich gern allein bin, stoße ich oft auf Skeptiker. Die meine Lust aufs Alleinsein umgehend analysieren und anschließend Begriffe wie „Flucht“ und „Verzweiflung“ abfeuern. Die sich gleich auf die Suche nach der Lösung eines nicht vorhandenen Problems begeben. Wenn ich also meinen Abend allein erwähne, folgt oft das Unvermeidbare: eine Einladung. Zum gemeinsamen Zeitverbringen. Ich lehne ab. Ich bin eben gern allein.

Denn das ist doch gerade das Schöne: Dass mein Umfeld weiß, dass ich Einladungen nicht deswegen folge, weil ich das Alleinsein fürchte oder mich langweile, sondern weil ich gern Zeit mit ihnen verbringe. Denn auch für mich gilt: Alleinsein ist schön. Jedoch nur bewusst gewählt und auf bestimmte Zeit. Was die Zeit allein umso schöner macht, ist die Vorfreude auf das, was danach kommt. Die Zeit mit großartigen Menschen, die sich dann zwanglos und tiefsinnig anfühlt. Zumindest für den Moment.