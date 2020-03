Zwei Mütter berichten : Kind? Gerne. Nur: Wann?

Lina Gödde, 22 Jahre, 1 Kind

Ich wusste schon immer, dass ich jung Mutter werden möchte. Ich dachte dabei immer an das Alter zwischen 25 und 28 Jahren. Dass es doch schon etwas früher, mit 22 Jahren, passiert, war so nicht geplant, da ich mitten in meiner Ausbildung steckte. Danach wäre der Zeitpunkt wahrscheinlich etwas besser gewesen. Der Grund, warum ich früh Mutter werden wollte, war, dass mein Kind lange etwas von seinen Großeltern haben soll und eine gute Beziehung zu ihnen aufbauen kann. So kann meine Tochter zum Beispiel mit Oma und Opa in den Urlaub fahren, weil diese noch jung sind, es gut schaffen und Lust darauf haben. Andersherum sollen auch meine Eltern und Schwiegereltern möglichst lange etwas von meinem Kind haben. Ich habe zu meinen Großeltern selbst ein tolles Verhältnis, und sie sind bis heute für mich da. Das wünsche ich mir auch für mein Kind.