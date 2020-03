Neue Vielfalt in Südafrika: Leben auf dem Regenbogen

Von Celina Plag

Nirgendwo in Südafrika wird der alte Nelson-Mandela-Traum von einer bunt gemischten Nation so intensiv und optimistisch gelebt wie in Durban. Doch das Misstrauen gegenüber der Politik ist geblieben.