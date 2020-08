Sommer 2020 : Hitze. Schotten dicht. Unwetter.

Es ist Donnerstag Abend, und der zweite Starkregen in drei Tagen zieht über unsere Stadt hinweg. Wieder höre ich Sirenen. Bin zum zweiten Mal in dieser Woche glücklich darüber, dass wir keinen Keller haben, der volllaufen kann. Gehe abermals von Fenster zu Fenster, um alles zu verrammeln. Es donnert. Blitze am Himmel. Vor ein paar Tagen hat so einer vor dem Haus meiner Eltern in eine gut 250 Jahre alte Eiche eingeschlagen und den Stamm in der Gabelung gespalten.

Sommer in diesem Jahr: Da ist die Hitze, die an mehreren Tagen hintereinander so unerträglich ist, dass ich mich nur aufmache, wenn es wirklich notwendig ist. Und da sind die Unwetter, die so heftig sind, dass ich jedes Mal, wenn eins eintritt, froh bin, nirgendwo gestrandet zu sein. Beides führt dazu, dass ich den Sommer jetzt anders wahrnehme. Ich habe auf einmal Respekt vor ihm. Vielleicht sogar Angst.

Klar, auch die vergangenen Sommer waren nicht bedingungslos entspannt. Dass die Folgen des Klimawandels längst real sind, sah ich an den gelben Wiesen an den Ufern der Flüsse mit viel zu niedrigen Pegelständen. Ich las von der Sorge um den heimischen Wald und von Ländern, gegen die das unsere selbst mit der 2019er-Rekordhitze von 40 Grad plus mehr einem Ziel für die Sommerfrische glich.

Angst statt Lebensfreude

Aber Sommer bedeutete trotzdem kugelweise Pistazieneis essen, bis spätabends auf Bierbänken vor Restaurants sitzen und beschwipst sein vom Aperol Spritz. Lebensfreude und Wärme bedingten sich für mich eben doch. Eine gewisse Wettersicherheit für die Gartenparty war nebenbei auch nicht ganz verkehrt. Und nach Feierabend nichts wie los ins Freibad.

In der vergangenen Woche war es dann noch nicht mal so heiß wie an den heißesten Tagen 2019. Nur, ich bin in diesen immerhin fast so heißen Tagen und Tropennächten vielleicht nicht mehr so abgelenkt. Habe wegen Corona und meines acht Monate alten Kindes weniger Verabredungen. Habe keine Einladungen zu großen Festen und auch keinen Sommerurlaub geplant. Stattdessen folgen auf die Beschränkungen im Frühjahr jetzt im Sommer die selbstgewählten Ausgangsbeschränkungen, weil es draußen einfach unerträglich ist. Und das diffuse Gefühl, dass der Sommer mehr Anlass zur Sorge als zur Freude bietet, dass der letzte unbeschwerte Sommer der vergangene gewesen sein könnte, wird auf einmal konkreter.

Ich bekomme es zu spüren, sobald ich das Haus verlasse. Die Sonne knallt so auf den Eingang, dass es mir jedes Mal vorkommt, als wäre ich an einem lebensfeindlichen Ort gelandet. Wir verbringen unsere Zeit am helllichten Tage hinter heruntergelassenen Rollläden. Wobei, einen Spalt müsse man unbedingt offen lassen, sagt mein Mann. Das Glas könne sonst springen, vor Hitze. Überhaupt, die Fenster: Der Tagesrhythmus ist bei uns auch vom Stand dieser Fenster bestimmt. Fenster aufreißen. Diskutieren, ob man sie wegen der Hitze nicht doch besser schließen sollte. Fenster schließen. Sommerfeeling? Kaum.

Natürlich ist es anmaßend, das aufzuschreiben und es in der eigenen Wohnung noch vergleichsweise gut zu haben. Während im achten Stock des Krankenhauses auf der anderen Straßenseite wohl mit Backofenhitze zu rechnen ist. Während die Marktleute tapfer ihre Stände unterhalten. Ganz zu schweigen von den Landwirten und Erntehelfern, die bei solchen Temperaturen auf dem Feld arbeiten und um ihre Existenz bangen müssen.