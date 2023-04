Aktualisiert am

Treue in Partnerschaften

Treue in Partnerschaften :

Treue in Partnerschaften : Soll ich einen Seitensprung beichten?

Wer seinem Partner untreu wird, leidet meist an Gewissensbissen. Das allein jedoch ist ein schlechter Grund, um mit der Wahrheit herauszurücken. Wann ist verschweigen besser als reden? Die Paarkolumne Besser lieben.

Vor einiger Zeit hielt Claudia auf einem Fachkongress einen Vortrag, der große Beachtung fand. Die Juristin freute sich über die positive Resonanz ihrer Kolleginnen und Kollegen, vor allem das Lob des Tagungsleiters bedeutete ihr viel. Als er sie nach der Tagung zum Essen einlud, sagte sie nicht Nein. Und sie sagte auch nicht Nein, als er sie zu später Stunde küsste und der Abend in seinem Hotelzimmer endete.

Auf der Heimfahrt am nächsten Morgen war sie verwirrt. Wie konnte ihr das passieren? Vor allem: Wie sollte sie Bernhard, ihrem Mann, begegnen? Erzählen, was vorgefallen war? Oder schweigen? Sie entschied sich, nichts zu sagen. Drei Monate ist das jetzt her. Aber ihr Schuldgefühl wächst. Eigentlich möchte sie ihrem Mann alles erzählen. Würde er ihr glauben, dass der Seitensprung völlig unbedeutend für sie ist? Nachts liegt Claudia wach und grübelt.