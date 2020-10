Alle vier erinnern sich noch gut an die Wochen nach dem Schock im Spätsommer 2014. Am schlimmsten war es für Carlos. Als Jorge ihm Fotos von Wilber* und William* zeigt, wird er wütend und stürmt aus der gemeinsamen Wohnung. Als er spät abends zurückkommt, weint er sich in den Schlaf. Er fürchtet, dass Jorge sich von ihm ab- und seinem biologischen Zwillingsbruder zuwenden könnte. Und er muss sich nicht nur damit abfinden, dass sein vermeintlicher Zwillingsbruder Jorge gar nicht mit ihm verwandt ist, sondern auch damit, dass er bei den falschen Eltern aufgewachsen ist: Er ist derjenige, der anders aussieht als der Rest der Familie. Das Leben in der Hauptstadt mit all seinen Möglichkeiten war eigentlich einem anderen bestimmt, ihm selbst eine Kindheit und Jugend in Armut, mit nur wenigen Jahren Schulbildung. Treffen will er Wilber und William nicht. „Du weißt nicht, was das für Leute sind“, sagte er zu Jorge. Sein vermeintlicher Bruder Jorge hingegen reagiert wie so oft völlig anders. Er ist am richtigen Ort bei seinen echten Eltern aufgewachsen und findet, dass jeder der vier einen Zwilling hinzugewonnen hat, ohne einen Bruder zu verlieren. Auf Facebook schreibt er: „Danke an das Leben und an Gott für meine beiden neuen Brüder Wilber und William.“

An das erste Treffen erinnern sich die vier, als wäre es gestern gewesen – dabei ist es in wenigen Tagen sechs Jahre her. Dann feiern die vier Einunddreißigjährigen „cumpleencuentro“, erzählen sie, ein Wortspiel aus den spanischen Wörtern für Geburtstag (cumpleaños) und Treffen (encuentro). Jorge und William hatten sich verabredet, Wilber kam mit. William zu sehen war ein intensives Gefühl, sagt Jorge. „Alle haben mir immer erzählt, dass ich komisch laufe“, sagt Jorge. „Aber erst als ich William gesehen habe, hab ich bemerkt, wie komisch: Mit den Füßen weit nach außen wie eine Ente.“ Noch intensiver aber war es für ihn, Wilber zu sehen, der Carlos wie aus dem Gesicht geschnitten ist. „Sich selbst sieht man ja nur frontal im Spiegel. Carlos aber sehe ich ständig aus allen Richtungen, beim Gehen, Reden, Gestikulieren. Und Wilber war einfach genau gleich.“ Die drei beschließen, zu Carlos zu fahren.