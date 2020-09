Aktualisiert am

Die Clubs sind dicht, Kinos und Lokale strahlen nicht mehr dieselbe Behaglichkeit aus wie noch vor einem Jahr und die kalte Jahreszeit rückt näher. Ist es an der Zeit, unsere Vorbehalte gegenüber dem Hygge-Trend fallen zu lassen?

Die Deutschen sind ja nicht nur das Volk der Dichter und Denker, sondern auch der Planer und Organisierer. Deshalb wird es schwer für uns, denn der Herbst wird nicht nur deprimierend, sondern unberechenbar. Wir wissen, dass Kino- und Restaurantbesuche eingeschränkt sind – je nachdem, wie risikofreudig man ist. Am Wochenende wird es keine Ablenkung im Stadion und zu Advent kein Flanieren auf dem Weihnachtsmarkt geben. Wie aber gestalten wir das Leben zu Hause? Dafür gibt es derzeit keine festen Regeln. Darf man Leute einladen, und wenn ja, wie viele? Sind Kindergeburtstage im Wohnzimmer erlaubt? Doppelkopfspielen mit vier Personen? Hauskonzerte mit den Großeltern?

Nach den ersten Lockerungen im Lockdown hat sich die Strategie der festen Bezugspersonen bewährt: Man sucht sich eine Familie oder bestimmte Freunde aus, die man regelmäßig trifft und die nach den gleichen Regeln leben. Dann kann man auch zum Klassiker Raclette einladen. Party-Exzesse dagegen sollte man streichen.

Wie wär's, mit einem neuen Ritual?

Bleibt man allein oder als Familie unter sich, kann es leicht passieren, dass einem die Decke auf den Kopf fällt. Man sollte also vorbereitet sein und womöglich seine Vorbehalte gegenüber dem Modetrend Hygge aufgeben. Denn Behaglichkeit kann trübe Gedanken vertreiben. Bepflastern wir also unsere Wohnungen mit Kissen, verteilen wir Kerzen, basteln wir exzessiv Kastanienmännchen und spielen so lange Brettspiele, bis unsere Kinder sie entnervt zertrümmern.

Wer es noch nicht gemacht hat, kann jetzt ausmisten, Häkeln lernen oder das erste Brot seines Lebens backen. Serien gucken, über Serien sprechen auch, sogar über Skype bei einem Glas Wein. Oder sich von den Ländern inspirieren lassen, in denen es klimabedingt noch dunkler als bei uns ist. Man könnte zum Beispiel als Ritual den Fünf-Uhr-Tee einführen, mit Scones, Sandwiches und gepflegten Gesprächen. Zu steif? Dann sollte man die finnische Art der Entspannung wählen: „Kalsarikänni“. Damit sind keine Saunarituale gemeint, sondern die Tradition, sich allein zu Hause auf dem Sofa zu betrinken – in Unterwäsche.