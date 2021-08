Bild: STR New

Annus horribilis

Es war ein Schock für das Vereinigte Königreich: Und für die Königin endete es als Annus horribilis. Im Juni 1992 waren in der Sunday Times erste Auszüge aus Andrew Mortons Buch „Diana: Her True Story“ erschienen. Darin standen Details über Dianas unglückliche Ehe, weil ihr Mann Prinz Charles notorisch fremd ging, über seine Affäre mit Camilla Parker Bowles, über Dianas Bulimie und sogar ihre Suizidversuche. Charles und Diana waren dennoch gezwungen, weiter offizielle Termine wahrzunehmen, wie hier Anfang November 1992 bei einer gemeinsamen Reise nach Südkorea. Die Königin hatte die beiden zu der Reise verdonnert, um der Öffentlichkeit zu signalisieren, dass Charles und Diana weiterhin ein Paar waren. Doch sie hatten sich nicht mehr viel zu sagen. Kurz nach der letzten offiziellen Reise der beiden brannte es nicht nur in Schloss Windsor, am 9. Dezember gab der damalige Premierminister John Major auch offiziell die „einvernehmliche Trennung“ des Thronfolgerpaars im Parlament bekannt.