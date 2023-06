Unter dem Titel „How to be that girl“ fluten seit einiger Zeit Videos mit Lifestyletipps und „Routines“ für die perfekte Morgen- und Abendgestaltung Instagram und TikTok. Ganz genau weiß ich nicht, wer „that girl“ sein soll. Die Videos aber sind ein Selbstoptimierungs-Marathon von früh bis spät. Und ein Punkt fehlt dabei auf der durchgetakteten To-Do-Liste nie: mindestens 15 Minuten Journaling – täglich! Ein oberflächlicher Trend, möchte man meinen, der der Bloggerin Tiefgründigkeit attestieren soll. Aber vielleicht steckt mehr dahinter?

Es ist Donnerstag, der 20. April 2023: Selbstversuchstag 1. Vor mir liegt das aufgeschlagene Notizbuch, ab jetzt mein Journal. Es ist keiner dieser roségoldfarbenen Pinterest-Träume, die man in besagten Videos auf Instagram sieht. Nein, meins ist schwarz, langweilig und war einmal ein Werbegeschenk. Egal, es kommt schließlich auf den Inhalt an. Einige Minuten starre ich die leere Seite an. Dann nehme ich einen Stift: „Liebes Tagebuch“. Macht man das als Erwachsener überhaupt noch so? Im Kindesalter war diese Anrede ganz normal, doch jetzt klingen die Worte kitschig, klischeehaft. Ich streiche sie. Als Erwachsener schreibt man wohl eher an sich selbst.