Tod in Gütersloh : Wenn Ärzte Fehler machen

Während einer Vollnarkose werden Patienten beatmet. Der Anästhesist muss vorher sicherstellen, dass aus dem Schlauch an der Maske tatsächlich Sauerstoff strömt. Dieser Kurzcheck ist in Gütersloh ausgeblieben – mit fatalen Folgen. Bild: Mauritius

Die Betroffenheit über den Tod von Kevin Fuhr ist im Amtsgericht Gütersloh erst nach vielen Stunden mit medizinisch-technischen Details zu spüren. In den Zeugenstand tritt ein Fachkrankenpfleger für Anästhesie. Seit 35 Jahren arbeitet der Mann im örtlichen Sankt Elisabeth Hospital; am Morgen des 20. November 2018 ist er den Kollegen im Ambulanten Operationszentrum, das an die Klinik angeschlossen ist, zu Hilfe geeilt. Der Pfleger beschreibt eine „angespannte Situation“: Der jugendliche Patient, bei dem eigentlich nur eine Kniespiegelung durchgeführt werden sollte, lässt sich nicht beatmen. Fieberhaft suchen die Ärzte nach der Ursache, immer neue Helfer treten hinzu. Dann steht das Herz still.

Julia Schaaf Redakteurin im Ressort „Leben“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Der Pfleger im Zeugenstand wischt sich mit seinem haarigen Unterarm die Tränen weg. Wiederbelebung. Ultraschall des Bauchraums. Ein Schnitt am Brustkorb zur Kontrolle der Lunge. Als der Chefarzt um einen Handbeatmungsbeutel bittet und den Jungen vom Narkosegerät trennt, als der Pfleger in Sekundenschnelle die Verpackung des sogenannten Ambubeutels aufreißt und sich kurz darauf der Brustkorb zum ersten Mal hebt, ist es schon zu spät. Seit Beginn der Narkose ist rund eine Stunde vergangen. Der Pfleger hat die Brille abgenommen, er wendet sich direkt an die weinenden Eltern des Jungen: „Es tut mir unendlich leid, dass ich selber nicht darauf gekommen bin, den Ambubeutel zu benutzen.“