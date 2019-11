Tipps für Eltern : Wie wir unsere Kinder zum Reden bringen

Es gibt diese Sternstunden im Leben mit Kindern. Ein ganz normaler Abend unter der Woche, vermutlich hat man es wieder nicht geschafft zu kochen und nur die obligatorischen Aufback-Camemberts in den Ofen geschoben; die Gedanken sind noch halb im Büro. Dann aber sitzen alle am Küchentisch, und einer fängt an zu erzählen. Von der Deutschlehrerin vielleicht, die so ungerecht war, dass es dem Kind die Tränen in die Augen treibt. Von den kleinen Dramen im Freundeskreis, die sich offenkundig wahnsinnig groß anfühlen. Plötzlich geht es um Liebe und Tod, um Gott, Sehnsucht und Scham. Die Geschwister beflügeln einander, quellen förmlich über und kehren dabei ihr Innerstes nach außen. Man selbst sitzt ergriffen daneben und fragt sich stumm: „Womit habe ich so viel Glück verdient?“

Meistens jedoch ist Alltag:

„Wie war’s in der Schule?“

„Gut.“

„Hast du nicht Mathe geschrieben?“

„Jaaa.“

„Und?“

„Geht so. Habe nicht alles geschafft.“

„Was heißt: nicht alles geschafft?“

„Na ja. Nur die Hälfte.“

„Warum denn das nicht?“

Spätestens jetzt entzieht sich das Kind dem Verhör und verschwindet in sein Zimmer.

Das Familienleben ist voll von kommunikativen Sackgassen und verpassten Chancen. Die Fünfjährige erwähnt morgens beim Schuhebinden einen Albtraum, und man mahnt zur Eile: „Schätzchen, da reden wir später drüber.“ Der Zehnjährige kommt von der Klassenfahrt nach Hause, und die Erzählung stockt nach der dritten Frage, bevor man auch nur ansatzweise erfahren hätte, wie es ihm ergangen ist. Manchmal ärgert man sich im Nachhinein über die eigene Borniertheit, manchmal ist man einfach nur ratlos. Wie viele Gelegenheiten, mehr über das eigene Kind zu erfahren, verstreichen wohl, ohne dass man sie überhaupt bemerkt?

Erzählt mir mein Kind, was es am Einschlafen hindert?

Dabei ist eine vertrauensvolle, offene Beziehung zu den eigenen Töchtern und Söhnen spätestens, wenn die Kinder älter werden, auch so etwas wie ein Gradmesser für gelungene Elternschaft. Eine Eins in Physik? Der dritte Platz im Tennisturnier? Die erste Zugreise, ganz allein? Der coole Auftritt mit der eigenen Band? Es gibt viele Gründe, auf den Nachwuchs stolz zu sein und sich selbst an dem Gefühl zu laben, eine ganz passable Mutter oder ein ganz passabler Vater zu sein.

Entscheidender jedoch ist etwas anderes: Erzählt mir mein Kind, was es am Einschlafen hindert? Verrät es mir, warum es zurzeit jeden Morgen zwanzig Minuten früher in die Schule will und förmlich glüht und strahlt, wenn es nach Hause kommt? Kann es mir sagen, wenn es etwas ausgefressen hat? Wenn es wirklich in Not ist und Hilfe braucht – wendet es sich dann an mich? Und kann ich eigentlich irgendetwas tun, um all das zu befördern?

„Ich glaube, dass man intuitiv ganz viel richtig macht“, sagt Ulrike Döpfner, und das ist gewissermaßen vorneweg die gute, beruhigende Nachricht: Wenn Eltern authentisch sind, zuverlässig, ehrlich und dabei liebevoll und ernsthaft um das Wohl des Nachwuchses bemüht – das spürten und schätzten Kinder, sagt die Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin. In ihrem neuen Buch schreibt sie allerdings auch: „Je mehr wir nachfragen, desto weniger erfahren wir.“ Und: „Es sind nicht die Kinder, die ,maulfaul‘ oder ,verstockt‘ sind, sondern unsere Gesprächsführung ist vermutlich zu direktiv und zu wenig einfühlsam.“

Ein Ratgeber mit Sonnenuntergangscover und dem Titel „Der Zauber guter Gespräche. Kommunikation mit Kindern, die Nähe schafft“ – das kann man kitschig finden. Die Tipps jedoch sind brauchbar, um die Haltung den eigenen Kindern gegenüber wieder einmal nachzujustieren. Außerdem gibt es eine lange Liste an Fragen, die jenseits der üblichen Verständigung über Alltagsdinge einen Einstieg in Gespräche über Phantasien und Wünsche, über Vorlieben, Gefühle und die Gedankenwelt unserer Kinder ermöglichen sollen und von denen wir einige zur Anregung abdrucken.

Es gibt viele Wege, Nähe mit Kindern herzustellen, vom gemeinsamen Kuscheln und Spielen über das Basteln und Kochen bis hin zu Ausflügen in den Kletterwald. Miteinander reden, wie Döpfner glaubt, hat eine andere Tiefe. Dabei ist die Einundfünfzigjährige, Mutter von drei Söhnen, deren Vater der Vorstandsvorsitzende des Axel-Springer-Verlags Mathias Döpfner ist, überzeugt: „Es braucht nicht viel für gute Gespräche, auf die Haltung kommt es an.“