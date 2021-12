Henry Cavill im Interview : „Ich begrüße negative Reaktionen genauso wie Begeisterung“

Am Freitag startet die zweite Staffel der Netflix-Serie „The Witcher“ mit Henry Cavill in der Hauptrolle. Im Interview erzählt der Schauspieler, wie er mit Kritik umgeht und was sich durch die Serie in seinem Leben verändert hat.

Seinen ersten großen Leinwandauftritt hatte Henry Cavill bereits 2002 in „Monte Christo“. Doch trotz weiteren Rollen in Filmen wie „Krieg der Götter“ oder der Serie „Die Tudors“ ließ der Durchbruch für den Briten eine ganze Weile auf sich Warten. Erst seit er 2013 für „Man of Steel“ den ikonischen Comichelden Superman verkörperte, kennt die halbe Welt sein Gesicht – und seine Bauchmuskeln. In der Rolle war er seither auch in „Batman vs. Superman“ sowie „Justice League“ zu sehen, außerdem stand er unter anderem für „Mission: Impossible – Fallout“ und „Enola Holmes“ vor der Kamera. Seit 2019 spielt er die Titelrolle in der erfolgreichen Netflix-Serie „The Witcher“, deren zweite Staffel ab dem 17.12. zu sehen ist. Aus diesem Anlass sprachen wir mit dem 38-Jährigen, der im kommenden Jahr in einem „Highlander“-Remake mitspielen soll, ein Videotelefonat. Sei Dauerbegleiter, der achtjährige Akita-Rüde Kal, lag währenddessen neben ihm auf dem Boden und schlief.

Mr. Cavill, Streamingdienste verraten selten Zahlen, aber zumindest weiß man über die erste Staffel von „The Witcher“, dass sie eine der meistgesehenen Netflix-Serien überhaupt ist. Hatten Sie mit einem solchen Erfolg gerechnet, als Sie die Hauptrolle darin annahmen?

Erwarten sollte man Erfolg in meiner Branche idealerweise nie, denn da kann man ganz schön enttäuscht werden. Aber ich wusste natürlich, dass es bereits riesige „Witcher“-Fangemeinde gab. Sowohl dank der Fantasy-Romane von Andrzej Sapkowski als auch dank der darauf basierenden Computerspiele. Da habe ich natürlich schon drauf spekuliert, dass viele von denen auch die Serie einschalten werden.

Fans haben natürlich auch immer große Erwartungen und machen im Zweifelsfall lautstark ihrem Unmut Luft. Wie gehen Sie damit um?

Starke Meinungen finde ich immer super, und vor allem weiß ich, wie es ist, Fan zu sein. Wenn ich die Adaption eines Stoffes sehe, den ich sehr liebe, dann erwarte ich auch einiges. Deswegen begrüße ich negative Reaktionen genauso wie Begeisterung. Ich finde auch beides sehr nützlich und versuche, bis zu einem gewissen Grad darauf zu hören. Im Fall von „The Witcher“ habe ich natürlich keinen Einfluss auf den Verlauf der Geschichte, aber ich kann meine Figur mitgestalten. Deswegen finde ich es durchaus hilfreich zu wissen, was die Fans an meiner Version von Geralt mögen und was nicht.

Dass die Dreharbeiten zur neuen Staffel 2020 wegen der Corona-Pandemie unterbrochen werden mussten, sollen Sie dazu genutzt haben, der Figur in Zusammenarbeit mit der Showrunnerin noch mehr Ihren Stempel aufzurücken.

Es gingen auf jeden Fall viele Emails zwischen uns hin und her. Wie gesagt: an der Handlung gibt’s natürlich nichts zu rütteln. Aber an den Dialogen konnten wir noch feilen. Mir lag viel daran, dass Geralts intellektuelle, philosophische Seite mehr zum Vorschein kommt. Und dass sich seine mürrische, launische Art die Waage hält mit der Emotionalität und Beseeltheit, die er auch hat. Denn diese vielen unterschiedlichen Facetten der Figur sind schließlich das, was mich von Anfang an an der Rolle reizte.

Sie haben kürzlich in einem Interview gesagt, der Erfolg von „The Witcher“ habe neue Bewegung in Ihre Karriere gebracht. Klingt etwas überraschend für jemanden, der bereits als Superman bekannt wurde ...

Ich glaube, ich habe gesagt, die Serie habe etwas in meinem Leben verändert – und damit meine ich gar nicht nur den Job. Aber durchaus auch dort. Mir scheint, als würden mich einige in der Branche jetzt nicht mehr nur als Superman sehen. Und ich merke, wie hilfreich eine Hauptrolle in einer so enorm erfolgreichen Serie sein kann, wenn es darum geht, andere Projekte auf die Beine zu stellen. Denn damit wird man wie zu einer Art Handelsobjekt, von dessen Erfolg auch andere profitieren wollen. Einige der Filme, die ich aktuell in der Pipeline habe, wären jedenfalls vor ein paar Jahren noch außerhalb meiner Reichweite gewesen.

Und auf welche privaten Veränderungen spielen Sie an?