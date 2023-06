Der Sänger Teesy erzählt in seinen Songs von einer Generation, die längst erwachsen ist, sich aber so verloren fühlt wie nie. Was bedeutet es, selbst mit über 30 noch nicht zu wissen, wer man eigentlich ist und was man will? Ein Interview.

Wie geht’s dir?

Ich bin aufgeregt!

Aber du hast doch schon unzählige Interviews gegeben.

Ja, aber das bringt nix. Ich werde auch nicht weniger aufgeregt, nur weil ich schon viele Auftritte gemacht habe. Manchmal frage ich mich: Warum tut man sich das eigentlich an? Warum muss man sich immer wieder überwinden? Mein allererster Auftritt war auf der Abschiedsparty von einem Kumpel, der nach Amerika gegangen ist. Das war 2007. Ich weiß noch, wie nervös ich da war. Der Auftritt hat sich furchtbar angefühlt, und jetzt frage ich mich manchmal, warum ich damit weitergemacht habe. (lacht)

Es fühlt sich also immer noch furchtbar an?

Vor allem die Zeit davor: von dem Moment, in dem ich einen Auftritt zusage, bis zu dem tatsächlichen Tag. Da mache ich mir sehr viele Gedanken: War das jetzt richtig? Schaffe ich das, oder wird mir das zu viel? Im Moment schaukelt sich vieles gleich zu einer Panik hoch. Die tatsächliche Vorfreude ist so klein: Teesy hält seine Hand hoch, Daumen und Zeigefinger berühren sich fast.

Dass ein Konzert abends stattfindet, bedeutet ja auch: Ich muss den ganzen Tag mit dieser Aufregung zurechtkommen.

Ja, der ganze Tag ist von Warten bestimmt. Es geht nicht mal darum, ob die Leute es dann cool finden, sondern ob ich meinen eigenen Ansprüchen genüge. Wenn ich verkacke, wenn ich die Töne nicht treffe, oder wenn ich heiser bin, denke ich mir wieder: Fuck ey!

Aber kannst du dich denn selbst gut einschätzen oder bist du zu streng mit dir?

Ich bin wahrscheinlich zu streng. Ich wundere mich manchmal, wie groß die Diskrepanz ist zwischen dem, was ich auf der Bühne erlebe und dem, was Leute mir danach sagen. Es war schon oft so, dass ich dachte: Heute war nicht so dolle, die Töne nicht getroffen, in den Pausen keine tollen Ansagen gemacht. Und dann kamen aber Menschen zu mir und sagten: Das war das schönste Konzert, das ich je erlebt habe.

In dem Titelsong deines neuen Albums „Kein Künstler“ singst du über das Impostor-Syndrom. Fühlst du dich wirklich so, als wüsstest du eigentlich gar nicht, was du da tust?

Es schwankt immer zwischen den Extremen. Manchmal denke ich: Ich bin der beste Künstler von allen. Und manchmal: Wenn die Leute wüssten, wie aufgeregt ich jetzt bin - ein richtiger Künstler wäre doch nicht so aufgeregt.

Dein neues Album wird voraussichtlich dein letztes sein. Warum?

Ich habe in letzter Zeit so wenig Freude in der Musik gespürt. Das Album war eigentlich ein Glücksfall. Ich hatte nicht vor, eins zu machen. Ich war eigentlich in so einer Depri-Phase. Es hat sich alles so schwer angefühlt. Als würde ich nicht weitermachen wollen. Ich hatte sogar schon mein Studio leergeräumt und mein Equipment nach Hause geholt. Als ich fast aufgegeben hatte, kamen die Ideen aus dem Nichts geflogen. Da hatte ich das erste Mal seit Langem so ein leichtes Gefühl. Aber die Schwere ist größtenteils trotzdem noch da.

Hast du denn was gefunden, was sich besser anfühlt als Musik zu machen?

Nein, eigentlich nicht. Bei mir ist es oft ein inneres Ringen: Will ich, will ich nicht? In mir geht selten alles in eine Richtung. In einem Moment habe ich eine Idee, im nächsten Moment wird aber doch alles zu viel. So geht es eigentlich jeden Tag.

War das früher anders?

Ja, irgendwie war ich früher viel leichter. Da ging‘s schnurstracks in eine Richtung. Da habe ich mir ein Ziel gesetzt und habe das verfolgt, ohne Kompromisse. Aber das liegt an der Phase, in der ich mich befinde, glaube ich. Ich wäre früher auch gar nicht bereit gewesen, so eine Schwere zu tragen.

Das klingt so, als hättest du dich viel mit dir selbst beschäftigt.

Auf jeden Fall. Ich habe viel gelesen, meditiert, war in Kursen und in Therapie. Aber auch wenn man die Erklärung aus einem Philosophiebuch kennt oder sich an eine Erkenntnis aus einer systemischen Aufstellung erinnern kann – es ist noch mal was ganz anderes, an einem Tiefpunkt praktisch zu wissen, was zu tun ist.