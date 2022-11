Familien in der Krise : Mütter in der Corona-Pandemie stärker belastet als Väter

Frauen in Deutschland haben das Corona-Jahr 2021 als stärker belastend empfunden als Männer. Fast jede zweite Frau (43 Prozent) hatte im Sommer vor einem Jahr, als es noch keinen Impfstoff gab, Angst zu erkranken, bei den Männern war es nur jeder Dritte (34 Prozent).

Die Sorge, mit finanziellen Ein­bußen leben zu müssen, trieb hingegen mehr Männer (33 Prozent) als Frauen (28 Prozent) um. Zugleich aber konnten Frauen (55 Prozent) viel häufiger der Pandemie auch gute Seiten abgewinnen als Männer (48 Prozent) – dazu zählten etwa weniger Freizeitstress, die Möglichkeit zum Homeoffice und mehr Zeit für Familie oder Freizeitaktivitäten in der Natur.

Das sind nur einige Ergebnisse der Studie „Leben im Krisenmodus: Familien in der Corona-Pandemie und die Herausforderungen von heute“ vom Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung, die am Dienstag vorgestellt wurden. Befragt für eine der größten Untersuchungen dieser Art in Deutschland wurden seit 2021 rund 30.000 Personen im Alter zwischen 18 und 49 Jahren – und das zweimal pro Jahr.

Besonders belastet waren zu Beginn der Pandemie demnach Eltern mit Kindern – und das vor allem im Grundschulalter. Mütter litten dabei wieder öfter als Väter unter den Schul- und Kita-Schließungen, der fehlenden Betreuung und dem Home-Schooling.

Eltern mit jungen Kindern sind unzufriedener

Mehr als zwei Drittel der Mütter von Kindern im Alter von sieben bis zehn Jahren (70 bis 74 Prozent) gaben an, von ihrer Lebenssituation stark belastet zu sein, bei den Vätern waren es nur um die 60 Prozent (zwischen 58 und 62 Prozent).

Dabei spielten auch sozioökonomische Gründe eine Rolle: So hatten Mütter nach zwei Jahren Corona-Pandemie bei der letzten Befragung im August 2022 zwar inzwischen eine ähnlich hohe Lebens­zufriedenheit wie Väter. Allerdings bleibt sie bei Eltern aus Haushalten mit geringerem Einkommen weiterhin klar hinter der Lebenszufriedenheit von Eltern mit höheren Einkommen zurück.

Ebenso waren Eltern mit geringerer Bildung signifikant unzufriedener als Eltern mit höherer Bildung. Eltern mit Kindern zwischen zwölf und 15 Jahren seien im August 2022 am zufriedensten gewesen, Eltern von jungen Kindern dagegen signifikant unzufriedener, heißt es in der Studie weiter.

Trotz der Belastungen zeigen die Ergebnisse aber auch, dass es in dieser Krise viele gestärkt hat, eine Familie zu haben. Dabei genüge es aber nicht, bloß in einer Partnerschaft oder Familie zu leben. Entscheidend sei vielmehr die Beziehungsqualität und der Zusammenhalt in der Familie: „Je positiver die familiären Beziehungen in der Partnerschaft und zu den Kindern, desto besser kamen Mütter und Väter durch die Pandemie.“