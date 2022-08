Besser Lieben : Warum streiten wir ständig über Nichtigkeiten?

Konflikte gehören zu Beziehungen dazu. Wenn sie sich oft an Unbedeutendem entzünden, können sie die Beziehung ernsthaft gefährden. Was steckt hinter einem solchen Streit?

Maria und Alexander, beide Mitte 40, leben seit zehn Jahren unverheiratet zusammen. Sie investieren viel Zeit in ihre anspruchsvollen Berufe. Von Anfang an ging es in ihrer Beziehung lebhaft zu, sie sind streitfreudige Persönlichkeiten. Früher empfanden sie ihre Kräche als belebend für ihre Liebe, inzwischen aber sind ihre Auseinandersetzungen immer häufiger und destruktiver geworden. Sie entzünden sich regelmäßig an Banalitäten; oft weiß das Paar nach einem heftigen Streit nicht mehr, worum es ging. Beide halten ihre Beziehung für ernsthaft gefährdet. Sie wollen wissen: Warum sind wir immer so schnell auf 180, und warum können wir unsere Streitereien nie gut beenden?

Streit in Beziehungen ist oft ein Tabuthema. Fest steht nur: Alle Paare streiten. Und das ist gut so. Konflikte sind notwendig. Ohne sie kann sich eine Beziehung nicht weiterentwickeln. In Auseinandersetzungen lernt man viel über den anderen, vor allem aber lernt man eine Menge über sich selbst und den Zustand der Beziehung. Das gilt sogar für jene Auseinandersetzungen, unter denen Maria und Alexander leiden und die auch andere Paare kennen.