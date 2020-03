Palliativmedizinerin : „Sterben ist kein Spaziergang“

Frau Eulitz, Sie sehen das am Mittwoch verkündete Urteil des Bundesverfassungsgerichts kritisch. Was ist falsch daran, dass todkranke Menschen selbstbestimmt entscheiden, wann sie sterben?

Ich finde es richtig und angemessen, dass Menschen bis zuletzt selbstbestimmt über ihr Leben und Sterben entscheiden. Was ich nicht richtig finde, ist die geschäftsmäßige Begleitung des Suizids. Da sind Motivation und Zielsetzung fragwürdig für mich. Zudem sehe ich die Gefahr einer Verkürzung und Vereinfachung einer sehr komplexen Thematik.

Was meinen Sie damit?

In 17 Jahren hauptamtlicher Tätigkeit in der Palliativmedizin habe ich die Option einer Todestablette für einen Patienten nicht einmal wählen müssen. Ich finde es daher legitim zu sagen, dass für mich persönlich alle Patientengeschichten, die ich von Sterbehilfeorganisationen wie „Dignitas“ oder „Exit“ kenne, zu einem sehr frühen Zeitpunkt abbrechen. Das Urteil löst bei mir die Sorge aus, dass wir uns in dieser schnelllebigen Gesellschaft nicht mehr die Zeit nehmen zu schauen, was einen Menschen in dieser ganz vulnerablen Lebenssituation wirklich belastet und wie wir ihn vertrauensvoll tragen können. Angesichts der finalen Konsequenz eines Todeswunsches halte ich das nicht für angemessen.