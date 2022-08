Überschätzt/Unterschätzt : Mehr Stammtisch, bitte!

Aktualisiert am

Stammtisch-Runden gelten als Inbegriff von dumpfen Parolen und Spießigkeit. Warum unsere Autorin sich trotzdem wünscht, ihr Freundeskreis würde sich wie der ihres Vaters treffen, erklärt sie in der Kolumne „Überschätzt/Unterschätzt“.

Mein Vater war früher Bürgermeister, für eine Partei mit einem „C“ im Namen. Inzwischen ist er in Pension, aber der Höhepunkt der Woche ist für ihn immer noch der Kirchgang am Sonntag. Und das, was auf ihn folgt: der Frühschoppen. Dort gibt es verlässlich Bier, Tratsch und Polemik.

Aber bei der Kirche sind die Pfarrer knapp und die Wirtin vom „Hirschen“, dem letzten Gasthaus am Ort, macht nicht mehr jeden Sonntag auf. Schlechte Zeiten für Stammtischbrüder. Corona war da nur noch ein Problem von vielen.

Als der „Hirsch“ nach dem Lockdown wieder öffnen durfte, ermahnte meine Mutter meinen Vater, er solle doch beim Frühschoppen bitte Maske tragen, wenn er schon unbedingt hingehen müsse. Dass sie das Prinzip Stammtisch – Männer versammeln sich, um zu reden oder auch zu schweigen, in jedem Fall aber um viel Bier zu trinken – offenbar nicht verstanden hatte, quittierte mein Vater mit Schweigen. Er nahm seine Schlüssel, setzte seinen Hut auf und machte sich auf den Weg.

An regelmäßige Treffen ist nicht zu denken

Ich blickte ihm wehmütig nach. Nicht, weil ich so wild auf das Pils der örtlichen Brauerei gewesen wäre. Vor allem nicht um elf Uhr in der Früh. Aber mein Vater hatte offenbar Freunde, die ihn regelmäßig treffen wollten.

Ich habe auch Freunde. Manche von ihnen wohnen sogar in meiner Nähe. Aber an regelmäßige Treffen ist nicht zu denken.

Das liegt nicht an mir. Ich bin, was meine Freizeitplanung angeht, hochflexibel. Das Problem ist: die anderen auch. Und keiner will sich festlegen. Zu groß die Angst, sich zu früh für etwas zu entscheiden, das sich im Nachhinein als schlechtere Alternative herausstellen könnte. Und so halten wir uns alle möglichst lange gegenseitig hin.

„Passt das für alle?“

Das sind zum Beispiel meine Freundinnen, die ich im Studium kennengelernt habe, und die wie ich in der Stadt geblieben sind. Dafür, dass alle „gerade noch nicht sagen können“, ob sie an Tag X Zeit für ein Treffen haben, oder vielleicht doch eher Freunde in Valencia besuchen, sehen wir uns zwar erstaunlich oft. Aber immer geht diesen Treffen ein zermürbender Abstimmungsprozess voraus:

A: Sehen wir uns diese Woche? Ich habe am Mittwoch Tennis. Sonst kann ich eigentlich immer. Außer am Wochenende, da bin ich in Berlin.

B: Wie wäre es mit Donnerstag? Vorher bin ich auf Dienstreise.

C: Da bin ich wahrscheinlich bei einem Konzert. Was ist mit Freitag?

A: Hm, ich wollte eigentlich am Freitag schon direkt nach der Arbeit nach Berlin fahren, aber ich schaue noch mal nach Zügen am Samstagmorgen.

C: Passt das für alle? Dann könnten wir den Freitag fix machen?

D: Puh, ich weiß gerade noch gar nicht, wie meine Woche aussieht. Macht ihr doch schon mal was aus, und dann schaue ich, ob ich es schaffe.

Wie wäre es, dachten sich eine dieser Freundinnen und ich, wenn wir diesem Elend ein Ende setzten? Durch einen festen Termin, unseren Jour fixe sozusagen? Wenn zwischen Rückenkurs, Babyschwimmen und „Business English“-Training sowieso nur ein Tag in der Woche für ein Treffen in Frage kommt, warum nicht gleich darauf festlegen?

Viel zu verbindlich

An einem Abend bei Pizza und Wein – wir hatten knapp zwei Wochen gebraucht, um uns auf den Termin zu einigen – gingen wir die Sache an. Es sei ja immer so schön, wenn wir uns träfen, begannen wir unseren Werbefeldzug. Ob wir – ja, wir wüssten es, ein etwas spießiger Vorschlag – nicht einen bestimmten Tag dafür reservieren wollten? Gerne auch nur jede zweite Woche, wenn das für alle einfacher sei. Dann fiele der quälend lange Terminfindungsprozess weg, man müsste nicht mehr ständig das Handy und den Kalender im Blick behalten. Und die Gespräche wären noch intensiver, weil wir uns nicht erst alle wieder gegenseitig „auf Stand“ bringen müssten, argumentierten wir.

Wir hatten mit Diskussionen gerechnet, mit Nachfragen und Einwänden. Doch all das gab es nicht. Die Antwort der anderen lautete schlicht: Nein, danke, kein Interesse, viel zu verbindlich. Wer weiß, was man dadurch womöglich verpassen würde – einen Aperitif mit Kollegen, ein Tinder-Date oder den lang ersehnten Netflix-Abend auf der Couch nach einem harten Arbeitstag.

Ich dachte an den „Hirschen“, meinen Vater und seine Freunde vom Stammtisch. Und ich wünschte mir, wir wären ein bisschen mehr wie sie und ein bisschen weniger wie wir.