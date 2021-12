Soziologin über das Gendern : Warum sollen wir gendern, Frau Lucke?

Frau Lucke, es gibt einige Argumente, die immer wieder gegen den Gebrauch von gendersensibler Sprache angeführt werden. Zum Beispiel: Es ist eine Verhunzung der Sprache.

Julia Bähr Koordinatorin F+Inhalte und redaktionelles SEO. Folgen Ich folge



Johanna Dürrholz Redakteurin im Frankfurter Allgemeine Magazin Folgen Ich folge

Ich kenne die Argumente gegen gendergerechte Sprache, und ich finde sie nicht stichhaltig. Bei mir gehen die roten Warnlichter an, wenn so argumentiert wird. Mir zeigt das, dass diejenigen, die nicht „gendern“ wollen, mit ihrem Latein am Ende sind. Das Argument der Verhunzung wird oft angeführt und mit Beispielen bestückt, bei denen auch mir das Lachen im Halse stecken bleibt. Wir kennen alle die Rede von „Kinderinnen“, „Gästinnen“ und „Mitgliedern“ und „Gliederinnen“. Das sind typische Ridikülisierungsstrategien, wenn man nicht weiterweiß mit sachlichen Argumenten. Da wird versucht, ein Anliegen lächerlich zu machen. Das haben wir ja sogar im Deutschen Bundestag gesehen: Wenn Transpersonen oder Intersexuelle begrüßt werden, gibt es oft Lacher, wie bei LGBTIQ. Das würde man bei der Corona-Variante „B.1.1.7“ nie tun. Über so ein Kürzel könnte man auch lachen. Stattdessen gucken da aber alle sehr expertenehrfürchtig, und niemand lacht. Dann wird ja auch gern mal von der „Vergewaltigung“ der Sprache geredet. Und da muss man doch wirklich sehen: Sprache macht etwas – zuallererst einen Unterschied. Worte und Taten gehören zusammen. Jeder Tatsache geht eine Tat voraus.