Soziologin über Kabinett : „Mehr Frauen in der Politik sind ein Zeichen, dass die Macht von dort längst abgewandert ist“

Was hat die Altkanzlerin dem Feminismus gebracht? Wie wichtig ist ein paritätisch besetztes Kabinett? Und was bedeuten mehr Frauen in der Politik? Ein Interview mit der Soziologin Doris Mathilde Lucke.