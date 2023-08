Sommerlaune im Regen : Ein herrlicher Tag im August!

Sonntagmorgen, neun Uhr, und wir sind bereit für einen herrlichen Tag im August. Vorhänge auf – und der herrliche Tag ist von besonders grauer und feucht-verregneter Herrlichkeit. Statt Eis am Main also lieber Kaffee im Bett, dazu ein Buch oder die Sonntagszeitung, mit dem Schirm vielleicht zum Bäcker, eine Schokoschnecke besorgen, die Pfützen spritzen nur so unter den viel zu leichten Turnschuhen; ja, wirklich, alles ist von sonntäglicher Herrlichkeit.

Im Städel Museum, heißt es, kann man außerdem nostalgische Bilder aus Italien bestaunen, das geht auch gut im Regen, in die Ferne träumen und so, das geht hier sowieso besonders gut. Hinterher noch einen Kaffee, oder vielleicht einen Affogato, und ja, der Tag ist von sonntäglicher Herrlichkeit, so sehr, dass man nach Kaffee und Kuchen oder Eis und Espresso getrost wieder ins Bett gehen kann. Vielleicht schaut man noch einen Film, liest ein bisschen oder döst in den Nachmittag hinein.

Schwerer Teig mit dunkler Soße

Abends dann, der nasse Saum der Hose ist längst wieder getrocknet, der Schirm kann aus dem Flur geholt und zusammengefaltet werden, gibt es Pasta, was eignet sich besser für so einen herrlichen Tag im August als ein bisschen schwerer Teig mit ein bisschen dunkler Soße, vielleicht hat man die Aubergine vorher im Ofen gegart, Ottolenghi, schreibt er jedenfalls, kocht dieses Gericht nach einem anstrengenden Tag in der Testküche, und wir kochen es eben nach einem unanstrengenden, gleichwohl herrlichen Tag im August.

Der Pecorino ist gerieben, vielleicht gibt es ein Glas Wein, vielleicht ein herrliches Mineralwasser an diesem herrlichen Tag im herrlichsten aller Monate, August. Der Monat, in dem die Nächte zum Tag werden, die Motten ins Licht surren und die viel zu leicht beturnschuhten Füße in tiefe Sommerpfützen platschen. Am Ende dann tiefer, traumloser Schlaf, eine herrliche Nacht, wie sie sich nach einem herrlichen Tag im August gehört.

Ja, so könnte er aussehen, der herrliche Tag im August, nur ein einzelner Tag im Jahr, denkt man. Und dann der Montagmorgen: Es ist früh, aber ja Sommer, die Vorhänge auf und ein Blick hinaus – in einen herrlich grauen, vollkommen verregneten Tag. Ach, denkt man – überrascht, beglückt. Noch so ein herrlicher Tag im August!