Aktualisiert am

FAZ Plus Artikel

FAZ Plus Artikel

FAZ Plus Artikel

FAZ Plus Artikel Vorbereitung auf Marathon :

FAZ Plus Artikel Vorbereitung auf Marathon : „Zwischen Kilometer 29 und 34 wird es kritisch“

Frau Belz, es ist Laufsaison, viele Amateursportler bereiten sich im Moment auch auf einen Marathon oder Halbmarathon vor. Worauf sollten sie achten?

Johanna Dürrholz Redakteurin im Ressort Gesellschaft bei FAZ.NET F.A.Z.

Die meisten Läufer haben für so lange Läufe ja einen ausgefeilten Plan, zumindest was den Körper angeht: Intervallläufe, langsame Dauerläufe, auch Stabilisierungsübungen. Viele Läufer passen auch ihre Ernährung dem Training an. Aber die meisten denken nicht daran, dass man sich auch mental auf einen Marathon oder Halbmarathon vorbereiten sollte; das kann tatsächlich einen erfolgreichen Lauf ausmachen.

Wie kann so eine mentale Vorbereitung aussehen?