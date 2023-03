Sich jung zu fühlen und auch so auszusehen – das wünschen sich viele jenseits der 50. Unsere Kolumnistin sagt: Das ist gar nicht so schwer. Mit diesen Tipps lassen sich Gesundheit und Frische bewahren.

Letztens war ich zu einem runden Geburtstag eingeladen. Einer der Gäste hielt eine Rede auf das Geburtstags-„Kind“ und führte aus, dass Leute, die schon ein paar Jahrzehnte auf Erden verbracht haben, bei Geburtstagen gerne verkünden, wie alt sie sich eigentlich fühlten, nämlich wie gerade mal dreißig, manche gar wie zwanzig. Andere wähnen sich noch inmitten einer offenbar ewigen Pubertät.

Sich jünger zu machen, als man laut Geburtsurkunde ist, liegt im Trend: Die bunten Blätter verkünden seit Längerem, fünfzig sei das neue dreißig, frisch getrennte Middle-Ager suchen sich deutlich jüngere Partner, und Kosmetikindustrie und Schönheitschirurgen verdienen sich eine goldene Nase an all jenen, die hoffen, sie könnten dem Alter ein Schnippchen schlagen. Dabei hilft, je nach Ausleuchtung, schon ein Blick in den Badspiegel, um zu erkennen, dass sich zwischen Gefühl und Realität eine deutliche Diskrepanz auftun kann. Wer spürt, wie der Zahn der Zeit an einem nagt, und das dann auch noch offen einräumt, wirkt in diesen Tagen beinahe wie aus der Zeit gefallen.