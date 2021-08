Gespräche nach der Pandemie : Haben wir uns noch was zu sagen?

Es sollte ein ganz normales Mittagessen mit einigen Kolleginnen und Kollegen werden. So eines, wie es jetzt wieder erlaubt ist: draußen, alle doppelt geimpft, alle doppelt gut gelaunt. Weil aber jeder immer noch jemanden mitgebracht hatte, der ihm im Flur oder im Büro über den Weg gelaufen war, waren wir am Ende eine aus pandemischer Perspektive unverhältnismäßig große und heterogene Gruppe von elf oder zwölf Personen. Wir saßen also draußen vorm afghanischen Restaurant, und es fühlte sich an wie ein riesiges Sozialexperiment, Arbeitstitel: Wie verhalten sich Menschen nach anderthalb Jahren weltweiter Pandemie und weitgehender Isolation in Großgruppen? Vorläufiges Fazit: Gemischt. Sehr gemischt.

An diesem Mittag stellte sich schnell heraus, dass fast niemand von uns es mehr gewohnt war, sich in der Gruppe nett zu unterhalten. Die einen hyperventilierten geradezu vor Aufregung, wollten sich mitteilen, grätschten stattdessen aber in Gespräche rein, rissen Witze, machten Stimmung. Andere saßen betreten daneben, überfordert von so viel Durcheinandergequatsche, von so lautem Lachen und so viel Rumalberei. Dann wieder gab es welche, die sich sofort an den Tischnachbarn wandten und ihn in ein Gespräch zu zweit verwickelten, das alle anderen ausschloss. Die Dynamik war, gelinde gesagt, merkwürdig. Die Stimmung? Nicht unbedingt gut. Dabei hatten wir uns alle so gefreut, uns endlich wiederzusehen. Nur: Das Wiedersehen, das Zusammensein gelang uns nicht mehr so selbstverständlich wie einst, schien es.