Sex, Smileys und Spiritualität : Wie viel darf die Erleuchtung kosten?

Gabriele hat Glück gehabt. Die alleinerziehende Mutter kann doch noch am Seminar über „Female Empowerment“ teilnehmen. Dafür hat sie die Hälfte der Gebühren von 9000 Euro über ein Crowdfunding zusammengekratzt. Dem „Erwecke die Göttin“-Coaching über mehrere Monate steht nichts mehr im Wege. „Ich glitzere und reite in meine volle Kraft hinein!“, postet sie. Vorher hatte es eine Diskussion mit der Seminarleiterin gegeben. Warum die denn keine Ratenzahlung mehr anbiete, fragte jemand. Die kühle Antwort: „Weil Manifestation über Jasagen im Jetzt funktioniert. Wenn du etwas wirklich willst, musst du nicht in Raten zahlen. Und ich kann dann garantieren, dass alle ihre Ziele erreichen.“ Drei Emoji-Herzchen dazu.

Im Internet, vor allem auf Facebook, boomt eine neoliberale Esoterik-Szene. Die spirituellen Angebote sind teuer – versprechen den Teilnehmern neben Energie und innerer Freiheit auch noch geschäftlichen Erfolg, der wie von selbst kommen soll. Wer einen solchen Workshop besucht, will oftmals seinerseits wieder „Life Coach“ werden – ein Schneeballsystem der blumigen Versprechungen und knallharten Interessen.

Auf Effektivität und Selbstverwirklichung ausgelegt

Esoterik und Spiritualität, das war immer mit Räucherstäbchen und Batiktuch-dekorierten Buchläden verbunden. Es ging um Tarotkarten, Kabbala und Archetypen. Doch in der Szene, die sich online zusammenfindet, wird der Ton rauher. Die digitale Esoterik ist auf Effektivität und Selbstverwirklichung ausgelegt: Wecke die „Superheldin“ in dir, heißt es, befreie deinen Sex, und gib dir „Empowerment“, also „Ermächtigung“ – und meist sind Frauen die Zielgruppe.

Und es geht um viel Geld. Auf 15 bis 25 Milliarden Euro wird der deutsche Esoterik-Markt geschätzt, die Messe „Spiritualität und Heilen“ hat bundesweit 20 Termine im Jahr und rund 50.000 Besucher. Zeitschriften wie „Happinez“ oder „Bewusster leben“ mischen Psycho-Ratschläge mit Esoterik-Themen wie Aura und Kraftsteinen. Und die Beraterbranche lebt: Auf Google Trends hat das Wort „Life Coach“ eine beachtliche Karriere erlebt, der Beliebtheitsindex ist stetig gestiegen von unter 25 im Jahr 2014 hin zu derzeit über 95. (Bei Google heißt eine 100, das Interesse sei „maximal“.) Es gibt Hunderte Facebook-Gruppen wie „Ich lebe meine Vision“, „Orgasmic Goddesses“, „Magic of Love“, und sie sind vor allem mit einem gefüllt: Einladungen zu Seminaren. Oft: teuren Seminaren.

„Ich komme aus dem Büro, und Facebook sagt zu mir, du hast 129 Veranstaltungen an diesem Wochenende“, klagt eine Frau, die in der Esoterik-Szene aktiv ist. Der Acht-Tage-Workshop auf La Palma, „radical honesty“, mit Nacktheit ab Tag sechs, kostet 2700 Euro. Ein Wochenende Klangtherapie in Berlin: 750 Euro. Körperarbeit mit den „32 Reizpunkten“ am Kopf: ein Tag, 300 Euro. Und wer die Göttin in sich befreien will, braucht ganze 9000. Dafür gibt es auch mehrere Online-Chats und Treffen über einige Monate hinweg. So verschieden die Themen sind, immer wieder trifft man auf die gleichen Vokabeln: Etwas „vibriert in dir“, du wirst „energetische Muster“ lenken und „keine Grenzen mehr spüren“.

Natürlich sind Coaches nicht grundsätzlich Scharlatane – aber der Begriff „Coach“ ist in Deutschland, anders als etwa „Psychotherapeut“, nicht geschützt. Jede und jeder kann sich Coach nennen. Und sie tun es: Die neuen spirituellen Coaches wollen Geld und versprechen Geld, Energie und sexuelle Befreiung – alles in einem und alles sofort. Die Idee kommt, wenig überraschend, aus den Vereinigten Staaten. „How to attract money effortlessly“, also wie man mühelos zu Geld kommt, und zwar durch neues Denken und innere Energie, verraten Online-Kurse und Youtube-Videos. Da hört man Sätze wie „Sei mehr du selbst, und nimm dafür auch Geld!“, „Die Seele liebt Money“, „Wenn die Energie fließt, kommt der Cash zu dir“.