Will der andere eine Beziehung – oder nur Sex?

Daran merkt man es :

Nach mehreren Dates kommt oft die Unsicherheit: Woran merkt man, ob der andere mit einem spielt oder eine Beziehung will? Und was kann man tun, um das herauszufinden?

Worauf kann man achten, wenn man sich davor schützen will, ausgenutzt zu werden? Bild: Picture Alliance

Als Paul Ella das erste Mal sah, war es sofort um ihn geschehen. Er war zu einem Treffen mit Freunden dazugestoßen, als Letzter. Nicht um cool zu sein, sagt der 21-Jährige, sondern weil er vorher beim Sport gewesen sei. Alle hatten sie da schon gesessen in der Wohnung seines Kumpels, Ella war als mitgebrachte Kollegin zum ersten Mal dabei. Blond, tolle Figur, schönes Gesicht. „Aber ich musste auch schnell wieder weg, weil ich noch zu einer anderen Party wollte, und so habe ich wohl sehr cool auf sie gewirkt“, mutmaßt er. Danach addete er sie auf der Social-Media-Plattform Snapchat, das heißt, er freundete sich online mit ihr an. Nach einer Woche kam es zum ersten Date, nach zwei weiteren Wochen landeten sie im Bett. Nach vier Monaten sagte Ella zu Paul, sie habe Gefühle für ihn. Aber öffentlich machen wollte sie das nicht.

Katrin Hummel Redakteurin im Ressort „Leben" der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.





Lara, 23, hatte Jonas auf einer Studentenparty kennengelernt, danach hatten sie sich täglich zum Lernen, Kaffeetrinken oder Spazierengehen verabredet. Sie hielten Händchen, küssten sich in der Öffentlichkeit, hatten Sex. Sie machten Ausflüge, gingen zusammen auf Partys, er deponierte eine Zahnbürste bei ihr. Zu Weihnachten häkelte er ihr eine Tasche. Dennoch hatte Lara, die wie alle jungen Leute in diesem Text eigentlich anders heißt, von Anfang an das Gefühl, Jonas meine es nicht ernst.