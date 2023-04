Alle mir nahestehenden Männer sagen vehement „Nein!“, wenn ich das B-Wort erwähne. Das geht seit einer ganzen Weile so. Nein, nein, nein. Die Freundinnen halten inne, schauen ernst auf meine Stirn und sagen: „Probier es doch mal aus.“ Dann: „Bei Nina/Anna/Celine ist es super, und niemand hat was gemerkt, nicht mal ihr Mann.“

Die Frage ist: Brauche ich Botox? Und wenn ja, warum soll niemand was merken? Verpasse ich etwa einen point of no return – den Moment, in dem das Gesicht vollkommen zusammenfällt, hängt, für immer verkrumpelt ist? Gehört Botox bald zum Alltagsritual für Durchschnittsfrauen, so wie das Massieren des Halses mit Drogeriemarkt-Creme oder die Pediküre bei der netten Vietnamesin nebenan? Und: Darf man über lähmendes Nervengift im eigenen Körper so offen reden wie über vegane Fischstäbchen – gerade wenn man wie ich unter einem seltenen Impfschaden leidet und eigentlich andere Sorgen hat?