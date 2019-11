„Mommy Makeover“ : Nach der Geburt zum Schönheitschirurgen

Wer auf eine frischgebackene Mutter trifft, richtet meist seinen ersten Blick auf das Baby, der zweite geht dann zur Mutter: Hat sie schon wieder ihre alte Figur, oder sind da noch ein paar Kilos zu viel am Bauch? Mütter sollen sich heute nicht nur um ihr Kind kümmern, den Haushalt im Griff haben, eine gute Beziehung führen und an ihre Karriere denken, sondern dabei auch noch möglichst gut aussehen. Gibt man den Begriff „Mommy Makeover“ im Internet in der Suchmaske ein, dann werden einem eine Vielzahl von Plastischen Chirurgen angezeigt, die einen solchen Eingriff nach einer Schwangerschaft anbieten. „Viele Frauen interessieren sich dafür“, bestätigt Zeynep Potente, Plastische Chirurgin aus Frankfurt, die mit ihren Praxis-Kolleginnen in einem Youtube-Video über die verschiedenen Eingriffe und häufigsten Fragen zum Mommy Makeover informiert.

Unter einem Mommy Makeover wird ein chirurgischer Eingriff verstanden, der den Körper der Mutter nach schwangerschaftsbedingten Veränderungen wieder in den vorherigen Zustand zurückbringen soll. „Die meisten Frauen kommen wegen ihres Bauches und ihrer Brüste“, sagt Professor Riccardo Giunta aus München, Präsident der Deutschen Gesellschaft der Plastischen, Rekonstruktiven und Ästhetischen Chirurgen. „Dabei geht es meist um eine Straffung der Bauchdecke, eine Zusammenführung der geraden Bauchmuskeln, der sogenannten Rektusdiastase, eine Straffung der Brüste mit Verkleinerung oder auch einen Einsatz eines Implantats bei erschlaffter Brust. Seltener werden Kaiserschnittnarben verschönert oder OPs im Intimbereich vorgenommen wie die Schamlippen verkleinert.“