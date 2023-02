Frau Bröning, für viele Menschen ist die Sexualität ein Gradmesser dafür, ob eine Beziehung gut läuft: Wenn’s im Bett klappt, dann ist auch sonst alles in Ordnung. Stimmt das?

Zum Teil. Die Forschung zeigt, dass Be­ziehungs- und sexuelle Zufriedenheit miteinander zusammenhängen. Sie sind aber nicht das Gleiche. Wie in einem Haus mit Wohnzimmer und Schlafzimmer: Beide stehen miteinander in Verbindung, aber es sind trotzdem unterschiedliche Räume. Wenn sexuell wenig läuft, ist das eigentlich nur dann ein Problem, wenn einer damit unzufrieden ist. Wenn es also Unterschiede in der Lust oder in der Wahrnehmung dieses Zustandes gibt. Dann bilden sich oft ungünstige Muster heraus, die mit der Beziehungszufriedenheit korrespondieren.